Políticos se adelantan y ya hacen "campaña" rumbo a las elecciones de 2027

Presidenta pide reglas para no 'adelantarse'

En el caso de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a la dirigencia del partido para recomendar que se establezcan reglas con miras al proceso electoral de 2027.

Aunque la mandataria no ha revelado el contenido de la misiva, dijo que sus propuestas buscan evitar que los aspirantes se adelanten; previamente también se pronunció en contra del nepotismo electoral.

“La carta no es contra nadie en particular, (…) es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigido ni a uno, ni a otro, ni se trata de hacer comentarios de uno u otro, en primer lugar”, dijo la presidenta el 24 de abril de este año.

Sheinbaum envió la carta días antes de que Morena realice su Consejo Nacional, donde se establecerán los lineamientos internos para las próximas contiendas de 2025 y 2027, como prohibir el nepotismo en las candidaturas.

La presidenta de Morena, Luis María Alcalde, informó que en este encuentro de morenistas se dará a conocer un decálogo sobre qué pueden y no hacer los contendientes del partido guinda.

“(Es para) garantizar y preservar la mística, los principios, el respeto y tener claridad del camino hacia la elección de 2027. El poder tener un decálogo de reglas que todos debemos respetar y aquel que no lo respete se pueda tener con claridad, tener los procesos (de sanción)”, mencionó Alcalde el 13 de abril.

¿Violación electoral?

Carlos Piedra, consultor en Integralia, sostiene que el posicionamiento de la imagen, como lo han hecho algunos políticos para promocionarse antes de que comiencen las campañas, es violatorio de la legislación electoral.

Teóricamente están incapacitados los servidores públicos de hacer actos anticipados de campañas, sin embargo, muchas veces vienen disfrazados (como) apoyos sociales". Carlos Piedra, consultor.

Piedra considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe "tomar cartas en el asuntos" ante estos presuntos actos anticipados de campaña y determinar si sanciona a dichos políticos con multas económicas o su imposibilidad de participar en la contienda.

El también experto en partidos políticos, Javier Rosiles Salas, observa que las elecciones de 2027 serán una especie de prueba de fuego para Morena, pues si bien la presidenta tiene altos índices de aprobación, eso no necesariamente se va traducir en elecciones locales.

"Es evidente que Morena es exitoso cuando busca ganar elecciones, pero no lo está haciendo tan bien cuando está gobernando. Esa diferencia es sustancial y hay encuestas que lo marcan; es decir, la presidenta tiene altos índices de aprobación, pero cuando hablamos de seguridad pública, los índices bajan", señala.