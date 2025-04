Fernández Noroña marca distancia con el PT; dirigente se disculpa tras abucheos

“Lamentamos lo sucedido este sábado con el compañero senador Gerardo Fernández Noroña tras las expresiones negativas de algunos compañeros hacia su persona. Reconocemos en él a un hombre de izquierda, progresista, un gran legislador y muy valioso e importante para la Cuarta Transformación”, dijo Alberto Anaya.

Además dijo que el senador seguirá siendo su amigo y compañero de causa; aseveró que siempre encontrará las puertas abierta del PT.

Este sábado 26 de abril, Fernández Noroña acudió al Congreso Nacional del PT, en donde petistas lo abuchearon mientras él daba un discurso. Le gritaron: "¡Qué se afilie, qué se afilie!".

En respuesta, el morenista afirmó que nadie puede regatearle su compromiso, entrega y lucha durante el tiempo en que estuvo en el PT.

"Quiero dejar muy en claro que un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo. Somos un solo movimiento: Morena-PT, una sola lucha, un solo objetivo, quien piense lo contrario está profundamente equivocado", mencionó en el Congreso Nacional.

“Si me presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso”, dijo, mientras los asistentes aplaudieron y chiflaron.

Durante por casi nueve años el partido político respaldó a Fernández Noraña para obtener diversos cargos públicos, pese a que no estaba afiliado a éste. Sin embargo, hace unos meses decidió registrar su militancia en Morena, quien le dio la presidencia de la del Senado.

El legislador aseguró por su parte que cayó en una "trampa", pues recordó que el dirigente del partido, Alberto Anaya, lo invitó a participar en el Congreso Nacional del organismo político, donde lo "agraviaron"-

Enfatizó que tomará distancia del partido nacional.

"Me invitaron para agraviarme y eso no se hace. No lo merezco, es injusto, porque tú no invitas alguien para maltratarlo. Eso no se hace con un adversario, mucho menos con un compañero y mucho menos a alguien que le decía amigo. Yo pensaba que se había construido amistad con Alberto Anaya", dijo Fernández Noroña en un video que publicó en sus redes sociales.

Además, aseguró que la agresión en su contra fue con aval de la dirección del PT, encabezada por Alberto Anaya.