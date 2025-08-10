Sergio Gutiérrez y Diana Barreras, de las disculpas al señalamiento por lujos

Sergio Gutiérrez Luna

Nació en Minatitlá, Veracruz, el 12 de julio de 1976. Se recibió como abogado en el Escuela Libre de Derecho, donde también realizó una maestría en Derecho Constitucional y un diplomado en Delitos fiscales. Además, hizo otra maestría en Derecho Electoral, pero en la Escuela Judicial Electoral.

Inició su carrera profesional en la Administración Pública Federal y local de Sonora, donde se presume que conoció a su esposa Diana Karina Barreras.

Antes de llegar ser legislador, primero fue asesor en la coordinación Central de Recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 1998, después, en 2001, fue coordinador de asesores en el Senado y dos años después estuvo como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.

En 2011 fue nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora y posteriormente fue consejero en el Poder Judicial de dicha entidad.

Su carrera política la comenzó como integrante del PRD, pero renunció en 2017 para irse a Morena y apoyar la precandidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde ese año comenzó a militar en el partido oficialista, por lo que lleva ocho años como morenista.

Desde esa fecha empezó a posicionarse en el partido y ha ocupado cargos como representante del partido guinda en diversos órganos electorales.

El primer cargo que tuvo en Morena fue como representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México, luego tuvo ese mismo cargo pero en el Instituto Estatal Electoral de Baja California y después ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En 2018 ganó una curul en la Cámara de Diputados y desde esa fecha ocupa ese cargo, pues en 2021 y 2024 se reeligió como legislador.

Durante estos años como diputado Sergio Gutiérrez fue dos veces presidente de la Cámara de Diputados y su nombre destacó no solo por su cargo, sino por impulsar constantemente juicios políticos en contra de opositores de Morena.

En este caso están Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, con quienes mantuvo una disputa constante por las decisiones que tomaban en el INE, aunque también lo hizo contra jueces de Chiapas y Morelos, a quienes acusó de invadir las competencias del Poder Legislativo.

Sergio Gutiérrez Luna pertenece al grupo político del ahora coordinador de los senadores por Morena, Adán Augusto López, a quien apoyó para su candidatura presidencial.