Congreso

Sergio Gutiérrez y Diana Barreras, de las disculpas al señalamiento por lujos

Ambos forman parte de la “Cuarta Transformación”, pero provienen de distintos partidos políticos.
dom 10 agosto 2025 03:32 PM
Diana Karina Barreras
La diputada Diana Karina Barreras y su esposo Sergio Gutiérrez Luna, también legislador.

Los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras están de nuevo en el centro del debate público. En un primer momento, la legisladora se vio envuelta en la polémica por exigir a una ciudadana una disculpa por presunta violencia política de género. Ahora la pareja vuelve a ser noticia, pero esta vez por lujos.

Ambos forman parte del movimiento de la “Cuarta Transformación”, aunque provienen de distintos partidos políticos. Su trayectoria política no supera las dos décadas, pero lograron ocupar posiciones de relevancia en sus respectivos espacios.

Sergio Gutiérrez Luna

Nació en Minatitlá, Veracruz, el 12 de julio de 1976. Se recibió como abogado en el Escuela Libre de Derecho, donde también realizó una maestría en Derecho Constitucional y un diplomado en Delitos fiscales. Además, hizo otra maestría en Derecho Electoral, pero en la Escuela Judicial Electoral.

Inició su carrera profesional en la Administración Pública Federal y local de Sonora, donde se presume que conoció a su esposa Diana Karina Barreras.

Antes de llegar ser legislador, primero fue asesor en la coordinación Central de Recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 1998, después, en 2001, fue coordinador de asesores en el Senado y dos años después estuvo como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.

En 2011 fue nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora y posteriormente fue consejero en el Poder Judicial de dicha entidad.

Su carrera política la comenzó como integrante del PRD, pero renunció en 2017 para irse a Morena y apoyar la precandidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde ese año comenzó a militar en el partido oficialista, por lo que lleva ocho años como morenista.

Desde esa fecha empezó a posicionarse en el partido y ha ocupado cargos como representante del partido guinda en diversos órganos electorales.

El primer cargo que tuvo en Morena fue como representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México, luego tuvo ese mismo cargo pero en el Instituto Estatal Electoral de Baja California y después ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En 2018 ganó una curul en la Cámara de Diputados y desde esa fecha ocupa ese cargo, pues en 2021 y 2024 se reeligió como legislador.

Durante estos años como diputado Sergio Gutiérrez fue dos veces presidente de la Cámara de Diputados y su nombre destacó no solo por su cargo, sino por impulsar constantemente juicios políticos en contra de opositores de Morena.

En este caso están Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, con quienes mantuvo una disputa constante por las decisiones que tomaban en el INE, aunque también lo hizo contra jueces de Chiapas y Morelos, a quienes acusó de invadir las competencias del Poder Legislativo.

Sergio Gutiérrez Luna pertenece al grupo político del ahora coordinador de los senadores por Morena, Adán Augusto López, a quien apoyó para su candidatura presidencial.

Diana Karina Barreras

Diana Karina es una política que nació en Hermosillos, Sonora. Es licencia en Derecho por la Universidad de su estado y realizó una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana.

Actualmente pertenece al Partido del Trabajo, el cual es uno de los órganos políticos aliados de Morena y que, juntos con el Partido Verde, forman la llamada "Cuarta Transformación".

Antes de militar en el PT, lo hizo en el PAN de 2009 a 2017. Antes de comenzar su carrera política laboró como analista en el Área de Ejecución en el SAT de 2005 a 2012; después fue coordinadora de Administración en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

En su estado de origen también fue secretaría Técnica en el Instituto de Transparencia Informativa y en 2015 fue regidora de Hermosillo, Sonora. Después se desempeñó directora de Prevención de Violencia contra la Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2021 logró ser diputada local en su estado y después presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local. En 2024 alcanzó una curul en la Cámara de Diputados.

A principios de julio, el PT comenzó a impulsar a la legisladora para que fuera la candidata para la alcaldía de Hermosillo, Sonora, en las elecciones de 2027. Sin embargo, Morena aseveró que no se anticiparían a los procesos electorales y que eran respetuosos de los tiempos que marcan las leyes.

Sin embargo, su nombre comenzó a sonar en este año y no solo porque la estaban impulsando para la candidatura, sino porque en 2024 la diputada denunció a la ciudadana Karla María Estrella de violencia política de género por una publicación que realizó en sus redes sociales.

Por esta declaración, las autoridades electorales sancionaron a la ciudadana para que durante 30 días le pidieran disculpas públicas a la legisladora.

La polémica fiesta VIP de la F1

En redes sociales y medios circuló un video en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa Diana Karina Barreras fueron captados el día en que acudieron a la exclusiva fiesta VIP dentro del Gran Premio de la F1.

El periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado los lujos de la pareja, reveló imágenes y un video donde aparecen en el evento, ambientado por el DJ Alan Walker.

Cada boleto para acudir a dicho evento costó aproximadamente 8,500 dólares -unos 170,000 pesos-, lo que implicaría un gasto conjunto superior a 340,000 pesos.

