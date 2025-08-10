Sergio Gutiérrez y Diana Barreras, de las disculpas al señalamiento por lujos

Diana Karina Barreras
Diana Karina es una política que nació en Hermosillos, Sonora. Es licencia en Derecho por la Universidad de su estado y realizó una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana.
Actualmente pertenece al Partido del Trabajo, el cual es uno de los órganos políticos aliados de Morena y que, juntos con el Partido Verde, forman la llamada "Cuarta Transformación".
Antes de militar en el PT, lo hizo en el PAN de 2009 a 2017. Antes de comenzar su carrera política laboró como analista en el Área de Ejecución en el SAT de 2005 a 2012; después fue coordinadora de Administración en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.
En su estado de origen también fue secretaría Técnica en el Instituto de Transparencia Informativa y en 2015 fue regidora de Hermosillo, Sonora. Después se desempeñó directora de Prevención de Violencia contra la Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2021 logró ser diputada local en su estado y después presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local. En 2024 alcanzó una curul en la Cámara de Diputados.
A principios de julio, el PT comenzó a impulsar a la legisladora para que fuera la candidata para la alcaldía de Hermosillo, Sonora, en las elecciones de 2027. Sin embargo, Morena aseveró que no se anticiparían a los procesos electorales y que eran respetuosos de los tiempos que marcan las leyes.
Sin embargo, su nombre comenzó a sonar en este año y no solo porque la estaban impulsando para la candidatura, sino porque en 2024 la diputada denunció a la ciudadana Karla María Estrella de violencia política de género por una publicación que realizó en sus redes sociales.
Por esta declaración, las autoridades electorales sancionaron a la ciudadana para que durante 30 días le pidieran disculpas públicas a la legisladora.
La polémica fiesta VIP de la F1
En redes sociales y medios circuló un video en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa Diana Karina Barreras fueron captados el día en que acudieron a la exclusiva fiesta VIP dentro del Gran Premio de la F1.
El periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado los lujos de la pareja, reveló imágenes y un video donde aparecen en el evento, ambientado por el DJ Alan Walker.
Cada boleto para acudir a dicho evento costó aproximadamente 8,500 dólares -unos 170,000 pesos-, lo que implicaría un gasto conjunto superior a 340,000 pesos.