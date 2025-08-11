La disculpa pública que tambalea la candidatura de Karina Barreras

"Yo no tengo ninguna duda de que Hermosillo sería otra cosa si tuviera a alguien como tú como alcaldesa, felicidades", dijo Benjamín Robles, uno de los líderes del PT, a Karina Barreras el pasado 9 de julio.

Mientras eso sucedía, la imagen de la petista se veía en espectaculares de Sonora bajo la excusa de la presentación de su primer informe de labores como diputada federal.

Ese mismo día, Morena Sonora lanzó un comunicado en el que señaló que como partido no se anticipa a los procesos electorales y que es respetuoso de los tiempos que marca la normatividades y de lo que establece los Estatutos del partido, ya que el proceso electoral de 2027 aún no comienza.

“Las candidaturas se decidirán con base a encuestas que la dirigencia nacional levanta para ese efecto, como ha sido siempre en nuestro movimiento, un proceso transparente y democrático. Así lo ha ratificado el Consejo Nacional de Morena”, señaló el partido en alusión al PT.

Cuatro días después de esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la ciudadana Karla María Estrella pedirle disculpas a Diana Karina Barreras por haber ejercido violencia política de género.

En febrero de 2024, Karla María Estrella publicó un mensaje en redes sociales en el que mencionó una presunta intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para que su esposa Diana Karina Barreras fuera candidata a diputada.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, escribió en aquel momento.

Por este mensaje en redes, Barreras denunció a la ciudadana por violencia política de género y TEPJF le dio la razón a la legisladora.

El órgano electoral judicial consideró que dicho comentario afectó la dignidad de Barreras al reducir su candidatura a una influencia masculina sin considerar sus méritos.

Con esta orden, la posible candidatura de Diana Karina Barreras se tambaleó, pues la atención comenzó a centrarse en las críticas que surgieron contra la legisladora federal, pues desde la oposición señalaron que esto era censura.

Por su parte, Karla María Estrella cumplió con sus 30 días de disculpas públicas desde su cuenta de X y quedó inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) por 18 meses.

La disculpa la realizó la ciudadana diariamente a ''Dato Protegido'', pues la resolución del Tribunal prohibió utilizar el nombre de la legisladora.

En tanto, ya no se menciona nada de la candidatura de Diana Karina Barreras.

Lo que sí sigue en medios de comunicación es la “austeridad” de Diana Karina Barreras y su esposo Sergio Gutiérrez Luna, quienes han gastado más de 5 millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas, joyería y accesos a fiestas exclusivas.

El periodista Jorge García Orozco ha documentado los objetos que porta la legisladora y su esposo, que van desde joyas de la marca Cartier y Tiffany, que cuestan 1 millón de pesos, hasta lentes Gucci y Versace de más de 10,000 pesos, y hasta acceso a una fiesta VIP de la Fórmula 1, donde cada boleto cuesta 170,000 pesos.