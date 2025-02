El ABC de la reforma de Sheinbaum contra el nepotismo y reelección consecutiva

La propuesta de la Sheinbaum consiste en reformar y adicionar seis artículos de la Constitución: 55, 59, 82, 115, 116 y 122.

No aplica a cargos judiciales

La iniciativa busca frenar el nepotismo y la reelección consecutiva a quienes ocupen tanto cargos federales como locales de elección popular.

Sin embargo, ninguna de esas dos restricciones aplicarán para el Poder Judicial, cuyos miembros a partir de este 2025 serán sujetos también a elección en urnas.

Expresamente la iniciativa establece que a quienes tienen cargos judiciales no les aplicará, por lo que estará permitido reelegirse o buscar cargos judiciales aunque sus parientes tengan posiciones como ministros, jueces o magistrados locales o federales.

¿Quiénes sí podrían ocupar cargos de sus parientes?

Dado que las restricciones al nepotismo se propone establecerlas por la vía de fijar requisitos de elegibilidad para ser candidatos y acceder a cargos tanto federales como locales, de aprobarse en sus términos aún habrá resquicios.

Podrán acceder a posiciones de gobierno a nivel federal o local parientes de quienes ostenta una posición, si son electos para un interinato o como sustitutos.

En el caso de los legisladores federales o locales no se propone establecer prohibiciones que impidan a parientes en algún grado ser candidatos suplentes.

¿A quiénes aplica reforma?

Se propone incluir en los artículos 55, 82, 115, 116 de la Constitución el requisito de elegibilidad para ser candidatos el no tener varios grados de parentesco.

Loa abanderados, se propone, no tendrán como condición no tener o no haber tenido en tres años previos a la elección ciertos vínculos familiares -no todos, depende del grado—las personas que busquen ser candidatas a la Presidencia de la República, a una diputación federal o local; al Senado; a una gubernatura, a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, a alcalde, presidente municipal, regiduría o sindicatura.

El requisito para acceder a los cargos mencionados será: “no haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula”.

Es decir, no podrán ser esposos o parejas de la persona que actualmente ocupa el cargo. Pero si podrán buscar la posición si hubo tal relación pero tres o más años atrás a partir de la fecha de elección.