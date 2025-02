Sheinbaum advierte veto a ley de "embargo de salario" si el Senado la aprueba

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si el Senado de la República aprueba la reforma que plantea el embargo de hasta el 40% del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina previamente solicitados, la vetará, porque, dijo, el sueldo de los empleados es “intocable”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador, entonces yo espero que no la apruebe el Senado de la República y si la llegara a aprobar, la vamos a vetar”, adelantó este viernes.