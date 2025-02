Senadores aplazan discusión de la reforma al Infonavit

“¿Qué sucedió? Por alguna razón no hubo quórum, no llegaron los compañeros y, de acuerdo al 147 del Reglamento, al no haber quórum, se tiene que volver a convocar para la reunión. Entonces, ¿cuándo será esta convocatoria? Yo espero que muy pronto. El programa de vivienda urge, como ustedes saben, hay que sacar un buen programa de vivienda”, declaró el legislador.

Mientras, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el martes 11 de febrero el Pleno de la Cámara alta discutirán la reformas, pues dijo que esa ley es prioridad para Morena.

“El próximo marte el pleno va atender ese tema. Voy a ver con el presidente de la Comisión y con los grupos parlamentarios que hagan su tarea. Esa ley es prioritaria, pero el martes el Pleno va a conocer, debatir y aprobar la iniciativa”, enfatizó.

Se contempla que estas reformas que fueron enviadas por la Cámara de Diputados no tengan ningún cambio, sino sean aprobadas como llegaron de San Lázaro. Además de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con estas modificaciones se vaya a usar los fondos de los trabajadores.

Este aplazamiento también se da después de que obreros y empresarios pidieron reglas claras en la reforma al Infonavit.

"Queremos las reglas claras para saber cómo se van a invertir, dónde y en qué condiciones se van a invertir”, comentó Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Es la segunda vez que cancelan la discusión de esta reforma, pues se tenía contemplado que fuera el marte 4 de febrero, pero se aplazó porque ese día se realizaron las plenarias de Morena y del PVEM.

A ellos se agrega que en esta semana también se aplazó en último momento otra reforma polémica. Esta establece que patrones pueden “embargar” el salario de los trabajadores, y hasta el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que veía “difícil” que esta modificación se discutiera y avalara.

De acuerdo con versiones de diferentes senadores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en contra de la reforma, por lo que diversos secretarios de Estado pidieron a los legisladores postergar la discusión.

Entre los secretarios que señalaron no respaldar esta modificación fue el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch. Hasta ahora no se tiene fecha sobre cuándo se discutirá la reforma.

Reforma al Infonavit con cambios

Este paquete de reformas en materia de vivienda llevan cambios de la Cámara de Diputados, ya que generó controversias entre los trabajadores y empresarios.

Entra los principales cambios son para revertir el control que el gobierno federal iba a tener en los órganos de vigilancia y auditoria del Instituto.

Una de las modificaciones es sobre el Comité de Auditoria, el cual se integrará por tres personas, y no por cinco como se mencionaba en la propuesta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la modificación los integrantes serán uno por parte del Gobierno Federal, uno por los trabajadores y uno por los empresarios.

También modificaron la integración del Comité de Vigilancia, ya que anteriormente el Gobierno federal tenía mayor representación con cinco de los nueve integrantes. Ahora con los cambios de los diputados, serán tres por cada sector: gobierno, trabajadores y empresarios.