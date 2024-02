2024: año en que AMLO quiere concretar la militarización de la seguridad

“La seguridad pública en manos de militares, lo único que va a hacer es agudizar el problema”, advierte Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

La insistencia del presidente López Obrador para que la corporación que nació en 2019 pierda el carácter civil plasmado en la Constitución es “blindar” a la Guardia Nacional para que no corra el mismo camino que la entonces Policía Federal, la cual fue encabezada en algún momento por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos y en espera de sentencia por delitos relacionados con el crimen organizado.

“Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos”, dijo el pasado 5 de febrero el presidente al presentar su iniciativa de reforma constitucional con la que busca modificaciones a 12 artículos de la Constitución.

López Obrador ha rechazado que en su gobierno se militarice la seguridad pública, ello a pesar de que el combate a la violencia está en manos de las Fuerzas Armadas y que la corporación que creó para pacificar al país está integrada en más del 80% por militares: 68.4% procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y 13.9 % de la Secretaría de Marina.

Pese a la composición de esa nueva corporación y de haber facultado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, los resultados no han llegado. El sexenio de López Obrador es el más violento de la historia de México.

“Ya lo vemos, en estos últimos años, lo que más tenemos son muertos que en los años anteriores. Y no era una cuestión simplemente de militarizar o no. Simplemente los militares no sirven para la seguridad pública”, agrega Tirado.

Éste es el segundo intento del presidente López Obrador de entregar la Guardia Nacional a la Sedena. En septiembre de 2022, en el Legislativo se aprobó una iniciativa para que la Sedena tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la aprobación porque viola la Constitución.