Nuevo Conahcyt, versión 4T: ¿se politiza la ciencia a cargo del gobierno?

Bloque opositor rechaza modificaciones

El bloque opositor en San Lázaro criticó las inconsistencias del dictamen, la falta de acuerdos para su integración y anticiparon que el “nuevo” Conacyt solo concentrará el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.

Al argumentar su voto en contra de la propuesta, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks dijo que la reforma contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad, amén de que no resuelve competencias, ni contempla planeación nacional ni local.

Además, “una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos”.

El diputado priista Brasil Alberto Acosta Peña reprochó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete foros, pues sólo se hicieron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, tiene vicios procesales y no da libertad de investigación.

Ante ello, advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad.

Mientras que la diputada perredista, Elizabeth Pérez Valdez dijo que los cambios solo buscan que el Conachyt “concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación”.