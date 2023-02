Debate de “Plan B” electoral coloca a la oposición entre la espada y la pared

Sin embargo, para la oposición el dilema será si vota a favor, se entenderá que avala todo el “Plan B”, aunque no será así.

La totalidad de la reforma electoral -salvo un artículo- ya fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso en diciembre y sólo está a debate la “cláusula de vida eterna” comprendida en un solo artículo de 396 reformados e incluidos en cuatro leyes del “Plan B”.

Votar a favor mantiene a esa “claúsula” afuera y permite descongelar todo el “Plan B”, con su envío al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, con lo cual puede detonar la presentación de recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar que sea declarada inconstitucional.

Pero si vota en contra, se entendería que sí busca que prevalezca la “cláusula de vida eterna”, pues se rechazará que los diputados la hayan eliminado.

Por eso ayer, al dictaminar en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, el voto opositor fue en contra con la aclaración, de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu que el voto de rechazo no es a favor de la vida eterna.

“En contra, no porque me parezca que está bien la claúsula de la vida eterna, sino porque no es eso lo que estamos discutiendo, esa es la verdad y ustedes lo saben, estoy en contra del ‘Plan B’ porque busca debilitar la democracia, por que ha violentado todos los procedimientos no sólo el legislativo sino de la construcción democrática”.

Sin embargo, el senador Damián Zepeda planteó otra problemática: aprobar la minuta, en la que se incluyó que la Cámara de Diputados violentó el proceso legislativo al modificar ese artículo –y eliminarlo- representa que el Senado reconoce que esa decisión fue ilegal y eso abre la puerta a posibles impugnaciones para revivir la transferencia de votos.

“Con ese argumento estamos dando elementos a quien quiera revivir (en recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) esa cláusula de la vida eterna, pues estamos diciendo que fue ilegal su eliminación en la Cámara de Diputados”, recalcó el panista, quien expresó que votaría a favor si el Senado sólo aceptaba el cambio que hicieron los diputados.

Pero votó en contra, por la inclusión, en el dictamen, de los señalamientos a la Cámara por la violación al proceso legislativo.

Así, a favor de la minuta hubo 20 votos de Morena y aliados, y en contra 11, de toda la oposición.