Descongelan 'Plan B' de reforma electoral; dan al INE meses para reestructura

El debate

Aunque sólo estaba a discusión ese articulo, la oposición reeditó las alertas por el retroceso democrático que a su juicio traerá consigo el "Plan B" de reforma electoral.

Con ese argumento, senadores panistas presentaron en tribuna carteles con el lema “Morena se quiere robar la elección”, que fueron respondidas con un cartel a mano “Robo electoral 2006 Calderón. Haiga sido como haiga sido”, que enarboló la senadora Mónica Fernández.

Los senadores de Morena defendieron la reforma con el argumento de que los consejeros del INE ganan mucho. Pero desviaron el debate al caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hallado responsable por una corte de Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico.

Y con una megamanta en el salón de plenos con la frase “El INE no se toca, García Luna no se toca, Calderón no se toca, Fox no se toca, Lorenzo no se toca” Morena planteó que al defender al INE la oposición arropa a García Luna e incluso aseveró que con ese fin es el mitin del 26 de febrero en el Zócalo.

“No marchen porque están dando el apoyo a Fox, a Calderón a todas las personas que mintieron 18 años a este país” clamó la morenista Malú Micher. El partido que pacta con el narco” llamó el morenista César Cravioto al PAN.

Pero ya antes el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural (GP), había criticado esa postura “¿Por qué no se toca García Luna y a Calderón? Por su complicidad y su pacto de corrupción”.

“Ustedes hicieron una consulta pitera para preguntar y no para ejercer sus facultades de justicia , ¡Qué curioso, en su lista no está (Enrique) Peña, se callan porque tienen un pacto inconfesable…ustedes no investigan, no sancionan vienen a presumir lo que hace un juez en Nueva York”, reclamó el coordinador del GP.

Sobre el alto costo del INE fue el senador del PAN, José Erandi Bermúdez, quien dio respuesta.

“No dudo que haya excesos en el INE (…) pero hablan de 3,500 millones y no de los 12,500 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dice que se robaron en Segalmex en esta administración. Por menos metieron a Chayito (Rosario Robles) a la cárcel”, alertó el panista.