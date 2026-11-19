“En las alcaldías donde ya hubo un gobierno de Acción Nacional, que la gente vio cómo gobierna Acción Nacional y que ve la tragedia de los gobiernos de Morena”, afirma.

El PAN capitalino rumbo al 2027

De cara a las elecciones en la Ciudad de México, el objetivo del PAN en la Ciudad de México es ganar en al menos ocho alcaldías y alcanzar 20 de las 66 diputaciones en el Congreso capitalino.

La oposición gobernaba nueve de las 16 alcaldías. ¿Qué error se cometió en la elección de 2024?

Caímos en la trampa de querernos defender de difamaciones y al final perdimos mucho tiempo de poder explicarle a la gente lo que sabemos hacer muy bien, que es gobernar.

¿Hay riesgo de perder alguna de las alcaldías que hoy encabeza Acción Nacional en 2027?

No veo riesgos en la voluntad popular. ¿En qué sí veo riesgos? En la trampa, en el robo, en las acciones antidemocráticas, en la utilización facciosa de las fiscalías, de los institutos autónomos para querer intimidar, amedrentar o inhibir el voto o el trabajo político.

¿Cuáles son las alcaldías en donde ve posibilidad de ganar frente a Morena en las próximas elecciones?

Creo que va a suceder en las alcaldías donde ya hubo un gobierno de Acción Nacional, que la gente vio cómo gobierna Acción Nacional y que ve la tragedia de los gobiernos de Morena.





La presidenta del PAN en la CDMX pone el ejemplo de la alcaldía Álvaro Obregón, donde asegura que no perdieron, si no que les "robaron", pues el candidato de la coalición Morena, PVEM y PT, Javier López Casarín, rebasó el tope de gastos de campaña, pero no se repitió la elección.