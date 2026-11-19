¿El PAN competirá solo en la Ciudad de México? ¿Se reconsiderará repetir la alianza con PRI y PRD?
Desde el PAN no vamos a tener oídos sordos, desde el PAN no vamos a decir, 'como dijimos tales cosas, somos incapaces de escuchar a la ciudadanía si nos está pidiendo una reconsideración'. Por supuesto que no, nuestro ego no es de ese tamaño.
Estamos escuchando a la ciudadanía y escuchando nuestra militancia, que también tiene mucho que decir al respecto y vamos a privilegiar, por supuesto, estas voces para tomar una decisión. Ya no me puedo tardar tanto, ya traigo los tiempos encima.
¿Cuáles son los principales problemas de la Ciudad de México? ¿El PAN solo conoce los problemas las alcaldías de clase media y media-alta?
No coincido. En Miguel Hidalgo, que hoy es un gran bastión de Acción Nacional, sí tienes extremos en materia económica: tienes Bosques (de las Lomas), tienes Lomas (de Chapultepec), pero también tienes colonias que tienen necesidades y que cuando llegó Mauricio Tabe no tenían servicios públicos, no tenían infraestructura.
Cuauhtémoc también tiene colonias como Roma-Condesa, pero también tiene otras donde no y donde se ha estado haciendo un trabajo bien importante por parte Alessandra Rojo de la Vega (alcaldesa de Cuauhtémoc) para llevar servicios públicos a esta zona, para llevar infraestructura.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, han sido voces críticas de los gobiernos de Morena. ¿Alguno podría competir por la Jefatura de Gobierno hacia 2030?
Sin duda, pero por supuesto. (…) Lo tenemos en temas nacionales, pero si Santiago Taboada también dice “ahí les voy"; si Lía Limón, si Lilly Téllez… De verdad creo que en la Ciudad de México tenemos grandes perfiles, que pueden buscar la Jefatura de Gobierno y lograr cambiar la realidad de nuestra ciudad.
Mauricio (Tabe) en su quinto Informe (de Gobierno) nos decía que recibió a Miguel Hidalgo en tabla media baja en materia de seguridad y hoy es la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México. Eso es una muy buena carta de presentación. Hoy (Cuauhtémoc), con Alessandra Rojo de la Vega, también está en el medallero de las alcaldías más seguras.