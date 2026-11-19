Si todavía no tienes licencia de conducir y quieres tramitar la permanente en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) abrirá tres módulos en los que se podrá acudir sin cita a quienes buscan obtener el documento por primera vez.
Licencia permanente CDMX sin cita: puedes tramitarla en estos tres módulos, pero el plazo vence en diciembre
Horarios de los módulos para tramitar tu licencia permanente de la CDMX
De acuerdo con la dependencia capitalina, los módulos ofrecerán atención en los siguientes horarios:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Sábados y domingos abrirán de 9:00 a 14:00 horas.
La medida permitirá realizar el trámite sin necesidad de agendar previamente una cita.
Esto cuesta la licencia permanente
La licencia permanente tiene un costo de 1,500 pesos y está dirigida a personas que conducen vehículos particulares.
Sin embargo, no todos pueden solicitarla, pues existen condiciones que deben cumplir quienes buscan obtenerla por primera vez.
¿Dónde puedes tramitar la licencia permanente sin cita?
La Semovi habilitará tres módulos en los que podrás acudir directamente para realizar el trámite, en los siguientes puntos de la Ciudad de México:
- Andrés Molina Enríquez s/n, Col. San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa, Ciudad de México.
- Av. Acoxpa No.436, Coapa, 04980, Tlalpan, Ciudad de México.
- Av. Universidad No. 936, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.
Requisitos para tramitar la licencia permanente
Si vas a tramitar la licencia permanente por primera vez en la Ciudad de México, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad:
- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o licencia digital.
- CURP: si tu identificación oficial, como el INE, ya la incluye, puede servir para cubrir este requisito.
- Comprobante de domicilio: de la Ciudad de México o Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses. También puedes presentar tu INE si contiene tu domicilio completo.
- Evaluación de conocimientos: quienes tramiten la licencia por primera vez deben acreditar el examen correspondiente en este sitio oficial.
- Pago de derechos: debes cubrir los 1,500 pesos que cuesta la licencia permanente.
Además, el trámite está dirigido a habitantes de la Ciudad de México o Estado de México que no tengan antecedentes de licencia expedida por la Semovi capitalina y que no hayan sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, ni estén o hayan estado involucrados en hechos de tránsito por negligencia, impericia o irresponsabilidad que hayan provocado la muerte o lesiones a terceros.
¿Hasta cuándo puedes tramitar la licencia permanente en CDMX?
El programa para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha límite establecida por el Gobierno capitalino para realizar este trámite.
Por ello, quienes todavía no cuentan con el documento podrán solicitarlo durante las próximas semanas, aunque se recomienda no dejarlo para los últimos días del año.
#SEMOVI informa: se abren módulos para licencia permanente sin cita. 🚨🪪 https://t.co/rpQD2ap6oR— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026
La licencia tiene un costo de 1,500 pesos y, hasta el momento, la fecha límite anunciada para obtenerla es el último día de 2026.