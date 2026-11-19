Horarios de los módulos para tramitar tu licencia permanente de la CDMX

De acuerdo con la dependencia capitalina, los módulos ofrecerán atención en los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Sábados y domingos abrirán de 9:00 a 14:00 horas.

La medida permitirá realizar el trámite sin necesidad de agendar previamente una cita.

Esto cuesta la licencia permanente

La licencia permanente tiene un costo de 1,500 pesos y está dirigida a personas que conducen vehículos particulares.

Sin embargo, no todos pueden solicitarla, pues existen condiciones que deben cumplir quienes buscan obtenerla por primera vez.

¿Dónde puedes tramitar la licencia permanente sin cita?

La Semovi habilitará tres módulos en los que podrás acudir directamente para realizar el trámite, en los siguientes puntos de la Ciudad de México:

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Si vas a tramitar la licencia permanente por primera vez en la Ciudad de México, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad:



- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o licencia digital.

- CURP: si tu identificación oficial, como el INE, ya la incluye, puede servir para cubrir este requisito.