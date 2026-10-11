Elecciones 2027: PAN apuesta por la reelección en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa

Dela Vega ganó la alcaldía en 2024, con 46.3% de los votos, en la alianza formada por PAN, PRI y PRD.

Luis Mendoza cuenta con el respaldo para buscar la reelección en la alcaldía Benito Juárez, principal bastión del PAN que mantiene desde el 2000 en la capital mexicana. El alcalde obtuvo el 69.2% de los votos en 2024, una victoria arrasadora pese a que en esa demarcación Acción Nacional no tuvo alianza con PRI y PRD.

Carlos Orvañanos también irá por ganar de nueva cuenta en Cuajimalpa para 2027, luego de ganar en 2024 con el 46.7% de los votos, también como abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD.



Dos alcaldías más en la Ciudad de México son gobernadas por la oposición, sin embargo sus alcaldes ya no pueden competir por la reelección en 2027 debido a que ya llevan dos periodos al frente de su demarcación y en la capital alcaldes y alcaldesas solo pueden ser reelectos en una ocasión: se trata de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán.

Tras definir tres de las 16 alcaldías, el PAN aún deberá anunciar quiénes serán sus candidatos y candidatas para 13 demarcaciones de la Ciudad de México para las elecciones del próximo año, de las cuales 11 alcaldías son gobernadas actualmente por la coalición Seguimos Haciendo Historia, formada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).