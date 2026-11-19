- Transporte centralizado: las opciones de transporte público masivo –como Metro, Metrobús y Trolebús– se concentra en las alcaldías centrales de la ciudad, mientras en la periferia el transporte es deficiente o no existe.
- Desigualdad de género: 54.4% de las mujeres en la ciudad se sienten inseguras o muy inseguras en el transporte público, ante el problema de acoso y violencia sexual.
- Falta de accesibilidad universal: no contar con rampas, elevadores, señalización táctil y auditiva en el transporte público restringe la movilidad de 18% de la población capitalina que vive con alguna discapacidad o limitación.
CDMX: el plan para ser una ‘ciudad de 15 minutos’
La Ciudad de México busca avanzar hacia el modelo urbano de ‘ciudad de los 15 minutos’, en el cual el acceso a empleo, educación y servicios públicos se encuentran a distancias accesibles, idealmente a 15 minutos a pie o en bicicleta.
Actualmente el 20.2% de las personas que trabajan en la Ciudad de México destinan más de una hora por cada trayecto, y la meta es reducir esa proporción a solo 12.5% de las y los habitantes para 2047.
Para ello, el proyecto de Plan General de Desarrollo plantea la reestructuración del transporte público con acciones estratégicas:
- Mantenimiento profundo, rehabilitación de talleres y vías, modernización de la red eléctrica y de señalización. Restitución de la capacidad de las líneas del Metro existentes.
- Analizar la ampliación la red del Metro hacia puntos de la periferia de la ciudad con alta demanda a mediano plazo (2033-2040).