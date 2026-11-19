Los problemas de movilidad de la CDMX

Cada persona tiene derecho a una movilidad segura, sostenible, eficiente e igualitaria, según se reconoce en la Constitución de la Ciudad de México y en la Constitución federal.

Sin embargo, los largos trayectos que deben atravesar las personas para llegar a sus trabajos o centros de estudio contribuyen a la pobreza de tiempo, pues quienes que viven en las periferias deben destinar más horas, energía y recursos para acceder a oportunidades.

Un viaje dentro de la Ciudad de México se realiza en 43.4 minutos en promedio, mientras desde la periferia de la Zona Metropolitana conlleva 89 minutos cada traslado.



Este es solo uno de los múltiples problemas que enfrenta la ciudad en movilidad:

- Hay casi siete vehículos por cada 10 personas en el Valle de México, de acuerdo con el diagnóstico del proyecto del Plan General de Desarrollo.

- El transporte –público, privado y de carga– representa el 45% del consumo energético y genera el 73.4% del dióxido de carbono, el 56% de óxido nitroso y más del 68% del carbono negro en la metrópoli.

- Guerra por el pasaje: el transporte público concesionado –microbuses, camiones o vagonetas– opera en una competencia desordenada por los pasajeros, condiciones de viaje riesgosas y unidades con más de 20 años de uso.