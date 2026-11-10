¿Cuáles son las obligaciones de repartidores de apps en CDMX?

Las y los motociclistas que trabajan en aplicaciones de reparto deben cumplir con las obligaciones que establece el Reglamento de Tránsito capitalino para todo conductor de motocicleta en la ciudad:

Contar con licencia de conducir

Debe ser Tipo A1 (solo para motocicleta) o Tipo A2 (para motocicleta y automóvil). Para obtenerla por primera vez, se debe aprobar un examen teórico y práctico de conducción de motocicleta. La licencia permanente no autoriza la conducción de motocicletas.

Placas con matrícula ordinaria.

Tarjeta de circulación vigente, ya sea física o digital.

Seguro vigente de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, tanto personales como patrimoniales.

Casco certificado .

Tanto conductor como acompañante deben usar un casco diseñado para motociclistas, colocado de forma correcta en la cabeza y abrochado, sin muestras de deterioro o fracturas visibles.

Circular con luces delanteras y traseras encendidas.

Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes durante la noche para mejorar su visibilidad ante otros conductores.





La Secretaría de Movilidad realizará mesas de trabajo con repartidores de apps para recibir sus propuestas para complementar la propuesta de regulación, por lo cual si bien se suspendió la prueba piloto, es probable que el Gobierno capitalino lance una nueva regulación para quienes trabajen en plataformas de delivery próximamente.