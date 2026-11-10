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CDMX

Repartidores Rappi, Uber Eats y DiDi Food en CDMX: reglas que debes cumplir tras suspensión de prueba piloto

La Secretaría de Movilidad dio marcha atrás con la nueva regulación para motociclistas que trabajan en apps de reparto en CDMX, pero estos aún deben cumplir con medidas para circular.
mar 10 noviembre 2026 09:31 AM
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Repartidores de comida transitan en motocicleta por avenida Tláhuac. Dos personas sobre sobre una motoneta.
Repartidores de comida transitan en motocicleta por avenida Tláhuac. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) decidió suspender la prueba piloto para una regulación más estricta de las y los motociclistas que trabajan en aplicaciones como Rappi, Uber Eats y Didi Food en la Ciudad de México, luego de una protesta frente a las instalaciones de la dependencia realizada este 9 de noviembre.

Si bien las y los repartidores ya no tendrán que tramitar una licencia y placas especiales de transporte de mercancías, como proponía el piloto, aún hay requisitos que deben cumplir en la ciudad.

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¿Cuáles son las obligaciones de repartidores de apps en CDMX?

Las y los motociclistas que trabajan en aplicaciones de reparto deben cumplir con las obligaciones que establece el Reglamento de Tránsito capitalino para todo conductor de motocicleta en la ciudad:

Contar con licencia de conducir

Debe ser Tipo A1 (solo para motocicleta) o Tipo A2 (para motocicleta y automóvil). Para obtenerla por primera vez, se debe aprobar un examen teórico y práctico de conducción de motocicleta. La licencia permanente no autoriza la conducción de motocicletas.

Placas con matrícula ordinaria.

Tarjeta de circulación vigente, ya sea física o digital.

Seguro vigente de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, tanto personales como patrimoniales.

Casco certificado .

Tanto conductor como acompañante deben usar un casco diseñado para motociclistas, colocado de forma correcta en la cabeza y abrochado, sin muestras de deterioro o fracturas visibles.

Circular con luces delanteras y traseras encendidas.

Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes durante la noche para mejorar su visibilidad ante otros conductores.

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La Secretaría de Movilidad realizará mesas de trabajo con repartidores de apps para recibir sus propuestas para complementar la propuesta de regulación, por lo cual si bien se suspendió la prueba piloto, es probable que el Gobierno capitalino lance una nueva regulación para quienes trabajen en plataformas de delivery próximamente.

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¿Se permite trabajar en apps de delivery a motociclistas en CDMX?

Pese a que miles de personas –en especial jóvenes– trabajan a diario en la Ciudad de México repartiendo comida y otros artículos a través de aplicaciones como Rappi, Uber Eats y Didi Food, el Reglamento de Tránsito tiene una contradicción.

En la capital se prohíbe a motociclistas y conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) el transporte de cualquier tipo de carga, de acuerdo con el Artículo 38, fracción III, inciso a) del Reglamento de Tránsito.

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Esta conducta se sanciona con una multa de cinco a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a entre 586 a 1,173 pesos al valor vigente en 2026. A la par, se aplica un punto de penalización en la licencia de conducir del motociclista.

No obstante, en la práctica los elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no infraccionan a repartidores de apps solo por llevar una mochila de delivery en sus vehículos, sino cuando incumplen alguna de sus obligaciones, como llevar casco, placas y licencia.

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Movilidad Ciudad de México Industria de motocicletas Repartidores de aplicaciones

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