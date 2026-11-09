Ni un roce hace falta: rebasar mal una bicicleta puede costarte más de 2,000 pesos en CDMX

¿De cuánto es la multa por rebasar mal a un ciclista en CDMX?

El Reglamento de Tránsito de CDMX establece sanciones diferentes según el tipo de vehículo. Los montos se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario en 2026 es de 117.31 pesos.

- Automovilistas particulares: El artículo 8, fracción V, contempla una multa de 5 a 10 UMA, equivalente a 586.55 y hasta 1,173.10 pesos, por incumplir las condiciones de rebase.

- Transporte público de pasajeros: El artículo 22, fracción II, obliga a los conductores que circulan por el carril de extrema derecha a compartirlo responsablemente con los ciclistas, reducir la velocidad y respetar la separación lateral al adelantarlos. Incumplir estas condiciones se sanciona con 10, 15 o 20 UMA, equivalentes a 1,173.10, 1,759.65 o 2,346.20 pesos, respectivamente.

Además de la multa económica, ambas infracciones contemplan tres puntos de penalización en la licencia de conducir. Si la falta se detecta mediante cámaras o sistemas tecnológicos, el esquema de Fotocívicas establece un punto de penalización a la matrícula vehicular.



¿Qué distancia debes dejar al rebasar una bicicleta?

El artículo 8, fracción V, obliga a los conductores de vehículos motorizados a rebasar por la izquierda y mantener al menos 1.50 metros de separación lateral respecto del ciclista.