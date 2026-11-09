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CDMX

Ni un roce hace falta: rebasar mal una bicicleta puede costarte más de 2,000 pesos en CDMX

El Reglamento de Tránsito establece condiciones que muchos conductores pasan por alto y que también afectan a scooters eléctricos y motocicletas.
lun 09 noviembre 2026 02:48 PM
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Automovilista visiblemente enojado conduce muy cerca de un ciclista que lo observa con desconcierto en una calle de la Ciudad de México.
En calles sin ciclovías o ciclocarriles, los ciclistas tienen derecho a ocupar todo el ancho del carril, según el artículo 17 del Reglamento de Tránsito de CDMX. (Expansión|ChatGPT)

Rebasar una bicicleta parece una maniobra sencilla: encuentras espacio, aceleras y continúas tu camino. Sin embargo, en la Ciudad de México no basta con evitar un golpe para que el adelantamiento sea legal.

El Reglamento de Tránsito establece condiciones que deben respetar los conductores de vehículos motorizados y contempla sanciones que varían según el tipo de unidad, incluso cuando no ocurre un accidente.

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¿De cuánto es la multa por rebasar mal a un ciclista en CDMX?

El Reglamento de Tránsito de CDMX establece sanciones diferentes según el tipo de vehículo. Los montos se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario en 2026 es de 117.31 pesos.

- Automovilistas particulares: El artículo 8, fracción V, contempla una multa de 5 a 10 UMA, equivalente a 586.55 y hasta 1,173.10 pesos, por incumplir las condiciones de rebase.

- Transporte público de pasajeros: El artículo 22, fracción II, obliga a los conductores que circulan por el carril de extrema derecha a compartirlo responsablemente con los ciclistas, reducir la velocidad y respetar la separación lateral al adelantarlos. Incumplir estas condiciones se sanciona con 10, 15 o 20 UMA, equivalentes a 1,173.10, 1,759.65 o 2,346.20 pesos, respectivamente.

Además de la multa económica, ambas infracciones contemplan tres puntos de penalización en la licencia de conducir. Si la falta se detecta mediante cámaras o sistemas tecnológicos, el esquema de Fotocívicas establece un punto de penalización a la matrícula vehicular.

Ciudadano molesto conversa con un oficial de tránsito frente a la entrada de un corralón de la Ciudad de México, donde se observan los letreros oficiales y varios vehículos resguardados en el interior.
Ni pagando multas y grúa podrás sacar tu auto del corralón en CDMX si no cumples este requisito Antes de liberar un vehículo, Seguridad Ciudadana revisa documentos y adeudos; conocer cada verificación evita trámites incompletos.

¿Qué distancia debes dejar al rebasar una bicicleta?

El artículo 8, fracción V, obliga a los conductores de vehículos motorizados a rebasar por la izquierda y mantener al menos 1.50 metros de separación lateral respecto del ciclista.

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Esto significa que no basta con pasar sin tocar la bicicleta. Si el automóvil se acerca más de lo permitido durante el adelantamiento, la maniobra incumple el reglamento aunque no exista contacto físico.

La distancia busca prevenir accidentes provocados por golpes laterales, corrientes de aire generadas por vehículos de mayor tamaño o movimientos inesperados que puedan alterar la trayectoria de quien circula en bicicleta.

La obligación no se limita a los ciclistas. La misma fracción contempla el adelantamiento a motocicletas, vehículos eléctricos personales (como los scooters eléctricos) y otras unidades identificadas en el reglamento como VEMEPE.

Hombre deja estacionada su camioneta en una pendiente. Estacionarse mal en una pendiente en la CDMX implica una multa, pues pude ocasionar un accidente vial o peatonal.
El error al estacionar tu carro en una pendiente que amerita multa aún con el freno de mano bien puesto Quedar mal estacionado en una pendiente de la Ciudad de México puede hacerte acreedor a una multa de mas de 2,000 pesos.

¿Un ciclista puede ocupar todo el carril y evitar que lo rebases?

Sí. El artículo 17 del Reglamento de Tránsito reconoce el derecho de los ciclistas a utilizar todo el ancho del carril cuando circulan por calles o avenidas sin infraestructura ciclista exclusiva, como ciclovías o ciclocarriles.

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Por eso, aunque parezca que existe espacio suficiente para pasar junto a una bicicleta, el automovilista no debe intentar encajonarla dentro del mismo carril si no puede respetar la separación obligatoria.

En esas circunstancias, deberá realizar el cambio de carril hacia la izquierda de manera escalonada y completar el rebase únicamente cuando tenga espacio suficiente para hacerlo conforme al reglamento.

Esta protección responde a la jerarquía de movilidad de CDMX, que coloca a los peatones en primer lugar y a los ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados en segundo. Los conductores de unidades motorizadas, por su parte, deben extremar las precauciones debido al mayor riesgo que sus vehículos representan para los demás usuarios de la vía.

Tags

Ciudad de México Bicicletas automóviles, movilidad

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