Cómo registrar tu bicicleta eléctrica en el padrón de CDMX y evitar multas por incumplir la norma

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que desde el 1 de julio las personas que adquieran un vehículo motorizado eléctrico (VEMEPE) tendrán que portar placas, además de que los usuarios deben portar licencia y casco, y en caso de no cumplir con estas nuevas disposiciones, se harán acreedores a multas.
la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina informó el 5 de mayo de 2026 que los cambios al Reglamento de Tránsito busca fortalecer la seguridad vial de todos los usuarios de calles, avenidas, banquetas, sobre todo, ante el incremento en el uso de este tipo de vehículos en diversas vialidades capitalinas.