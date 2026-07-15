Cómo registrar tu bicicleta eléctrica en el padrón de CDMX y evitar multas por incumplir la norma

La mandataria capitalina explicó que los usuarios que ya tienen estos vehículos, tendrán del 1 de julio hasta el 20 de noviembre, para ir registrándose y emplacando ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

“Es importante decir que se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos, a algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, explicó en conferencia de prensa.

¿Cómo realizar el registro?

-Se debe ingresar a la plataforma oficial Registro de VEMEPE utilizando tu cuenta. Llave CDMX: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/

- Selecciona Alta de Vehículo Eléctrico Personal y completa el catálogo.

- Ten a la mano tu INE, documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobate de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y archivo XML del del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

- Ingresar un correo electrónico, ya que en éste se recibirá la línea de captura y generar el pago correspondiente.

- Establecer una cita para acudir a un Módulo de Atención Vehicular y recoger las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

El costo de las placas será de 709 pesos.