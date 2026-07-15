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CDMX

Cómo registrar tu bicicleta eléctrica en el padrón de CDMX y evitar multas por incumplir la norma

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los que propietarios de este tipo de vehículos deben cumplir con una serie de lineamientos si desean transitar por la CDMX y evitar multas.
mié 15 julio 2026 11:20 AM
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En las alcaldías de la CDMX es cada vez más común encontrarse con usuarios scooters y bicicletas eléctricas. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que desde el 1 de julio las personas que adquieran un vehículo motorizado eléctrico (VEMEPE) tendrán que portar placas, además de que los usuarios deben portar licencia y casco, y en caso de no cumplir con estas nuevas disposiciones, se harán acreedores a multas.

la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina informó el 5 de mayo de 2026 que los cambios al Reglamento de Tránsito busca fortalecer la seguridad vial de todos los usuarios de calles, avenidas, banquetas, sobre todo, ante el incremento en el uso de este tipo de vehículos en diversas vialidades capitalinas.

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La mandataria capitalina explicó que los usuarios que ya tienen estos vehículos, tendrán del 1 de julio hasta el 20 de noviembre, para ir registrándose y emplacando ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

“Es importante decir que se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos, a algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, explicó en conferencia de prensa.

¿Cómo realizar el registro?

-Se debe ingresar a la plataforma oficial Registro de VEMEPE utilizando tu cuenta. Llave CDMX: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/

- Selecciona Alta de Vehículo Eléctrico Personal y completa el catálogo.

- Ten a la mano tu INE, documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobate de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y archivo XML del del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

- Ingresar un correo electrónico, ya que en éste se recibirá la línea de captura y generar el pago correspondiente.

- Establecer una cita para acudir a un Módulo de Atención Vehicular y recoger las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

El costo de las placas será de 709 pesos.

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Acciones prohibidas para los VEMEPE

- Este tipo de vehículos motorizados tienen prohibido circular sobre las banquetas.

- Tienen prohibido circular por las ciclovías o por los carriles confinados al transporte público, o por carriles centrales de vías de acceso controlado.

- No podrán circular por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora.

- Menores de edad no podrán conducirlos

- No podrán ser manejados bajo los efectos del alcohol.

Además de que será obligatorio portar casco y una licencia de conducir.

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¿De cuánto serán las multas?

Se prevé que las multas vayan de las 10 a las 20 UMA´s que, de acuerdo con el valor establecido para este 2026, va de los 1,117 pesos hasta los 2,346 pesos; sin embargo, será aplicable hasta septiembre.

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"Queremos concluir el 20 de noviembre, ya con datos muy claros de cuántos existen en la ciudad y sobre todo, a partir del 20 de noviembre, en general para todos, estará ya la aplicación del reglamento", informó Clara Brugada el 5 de mayo pasado.

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