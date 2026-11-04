¿Tienes bici o moto eléctrica sin placas? Analizan dar más tiempo antes de multar en CDMX

Hasta octubre, ya se habían registrado 6,000 Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) ante la Secretaría de Movilidad, informó.

“Habría que aplaudir el esfuerzo de muchos propietarios de Vemepes que han acudido a registrarse y quizá habría que valorar la posibilidad de extender el plazo porque está siendo bien recibida esta medida”, aseguró García Nieto al comparecer ante el Congreso capitalino como parte del Segundo Informe de Gobierno.

Explicó que, aunque el trámite de placas para vehículos eléctricos seguirá abierto, el límite del 20 de noviembre corresponde a la fecha en la cual personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaría a aplicar las sanciones a las y los conductores que no cumplan con la regulación.

Sin embargo, el secretario de Movilidad aclaró que aún se valora cuánto tiempo más se puede dar a las y los usuarios.





¿Cuáles son los vehículos eléctricos que necesitan placas?

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales son scooters, motocicletas o bicicletas eléctricas que son considerados como vehículos motorizados en el Reglamento de Tránsito y cumplen con alguna de estas características:

- Cuentan con una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora.

- Tienen un motor eléctrico con potencia de 250 watts a 1 kilowatts.

Sus conductores deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Placas de matrícula.

- Licencia de conducir tipo A1 o A2.

- Tarjeta de circulación.