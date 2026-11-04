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CDMX

¿Eres repartidor en moto de Didi, Uber o Rappi? El Gobierno CDMX planea pedirte nueva licencia y placas

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció que preparan un proyecto piloto para regular de forma más estricta a los repartidores en la CDMX.
mié 04 noviembre 2026 03:46 PM
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La Secretaría de Movilidad CDMX prepara un proyecto piloto para aplicar una regulación más estricta para repartidores que trabajan en motocicleta en la ciudad, incluyendo a aquellos que entregan mercancías a través de apps como Uber, Didi y Rappi. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) prepara una regulación más estricta para los repartidores en motocicleta que trabajan a través de aplicaciones como Uber Food, Rappi y Didi en la Ciudad de México.

“Se está trabajando para regular a muchos de los motociclistas que en realidad desempeñan un trabajo de transporte de carga, los repartidores”, dijo el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

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¿Qué requisitos deberán cumplir los repartidores en CDMX?

Explicó que los repartidores deberán contar con una licencia de transporte de carga y las placas correspondientes para poder trabajar en la Ciudad de México, pues realizan una labor de entrega de mercancía.

La gran mayoría de las motocicletas que circulan en la capital son usadas para trabajar en el reparto, señaló García Nieto.

“El transporte de motocicleta en reparto es casi el 80% del transporte de motocicleta”, afirmó el funcionario.

Con ello, cada repartidor deberá contar con una licencia específica que le acredite como conductor de carga, así como una placa mercantil.

García Nieto consideró que esto permitiría avanzar en tener un mayor orden en el transporte en motocicleta en la ciudad, además de mejorar el servicio.

“Deberían tener una capacitación mayor que a las propias empresas les auxiliaría para prestar el servicio de una manera más profesional”, dijo.

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Esta regulación será probada en un proyecto piloto este 2026, para evaluar cómo funciona, con la posibilidad de comenzar su aplicación en 2027.

Además, el secretario de Movilidad propone que las motocicletas dedicadas al reparto deban estacionarse en espacios destinados en zonas de parquímetros.

“Ellos podrán tener una cuota diferente a quien tiene una moto que la utiliza para transportarse”, señaló.

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Mototaxis no están permitidos en CDMX

García Nieto aclaró que los mototaxis no están permitidos en la Ciudad de México, pues el servicio de transporte de pasajeros en motocicleta está prohibido en la capital.

Sin embargo, aplicaciones de transporte privado como Uber y Didi ofrecen actualmente este servicio.

“Si nosotros aprobáramos una cosa de estas muchas de las empresas de servicio de transporte en moto harían su agosto. Hemos sido enfáticos en que les vamos a cancelar la concesión si siguen dando este transporte de pasajeros”, advirtió el secretario de Movilidad al comparecer ante el Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

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En su lugar, la Secretaría de Movilidad trabaja en las especificaciones de seguridad que deben cumplir vehículos de transporte para dar el servicio que ahora prestan los mototaxis en varias alcaldías de la ciudad.

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movilidad Repartidores de aplicaciones Ciudad de México

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