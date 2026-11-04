¿Eres repartidor en moto de Didi, Uber o Rappi? El Gobierno CDMX planea pedirte nueva licencia y placas

¿Qué requisitos deberán cumplir los repartidores en CDMX?

Explicó que los repartidores deberán contar con una licencia de transporte de carga y las placas correspondientes para poder trabajar en la Ciudad de México, pues realizan una labor de entrega de mercancía.

La gran mayoría de las motocicletas que circulan en la capital son usadas para trabajar en el reparto, señaló García Nieto.

“El transporte de motocicleta en reparto es casi el 80% del transporte de motocicleta”, afirmó el funcionario.

Con ello, cada repartidor deberá contar con una licencia específica que le acredite como conductor de carga, así como una placa mercantil.

García Nieto consideró que esto permitiría avanzar en tener un mayor orden en el transporte en motocicleta en la ciudad, además de mejorar el servicio.

“Deberían tener una capacitación mayor que a las propias empresas les auxiliaría para prestar el servicio de una manera más profesional”, dijo.



Esta regulación será probada en un proyecto piloto este 2026, para evaluar cómo funciona, con la posibilidad de comenzar su aplicación en 2027.

Además, el secretario de Movilidad propone que las motocicletas dedicadas al reparto deban estacionarse en espacios destinados en zonas de parquímetros.

“Ellos podrán tener una cuota diferente a quien tiene una moto que la utiliza para transportarse”, señaló.