Ni pagando multas y grúa podrás sacar tu auto del corralón en CDMX si no cumples este requisito

¿Cuál es el requisito adicional para sacar un auto del corralón?

Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente es indispensable para recuperar un vehículo del corralón, incluso cuando ya se hayan cubierto todas las multas y los gastos correspondientes.

Así lo establece el artículo 67, último párrafo, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que obliga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a verificar que la unidad cuente con este seguro antes de autorizar su devolución.

La comprobación se realiza mediante los sistemas de la autoridad. Sin embargo, si la póliza no aparece registrada, el propietario debe presentar el documento físico en el depósito vehicular para acreditar que cuenta con la cobertura.

De acuerdo con el artículo 46, el seguro debe estar emitido por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y cubrir, como mínimo, la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en sus bienes como en su persona.

Esta obligación aplica a los vehículos motorizados, incluidos los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE). En el caso del transporte público de pasajeros y de carga, la cobertura también debe contemplar los daños y perjuicios ocasionados a usuarios o terceros.

¿Qué otros requisitos debes cumplir para recuperar tu vehículo?

Además del seguro obligatorio, la SSC exige cumplir otras condiciones para autorizar la salida de un automóvil del depósito vehicular:

- Acreditar la propiedad o posesión legal: presentar los documentos que demuestren que eres propietario del vehículo o tienes derecho a recuperarlo.

- Llevar las llaves: contar con las llaves físicas de la unidad al momento de solicitar su devolución.

- Pagar las multas: comprobar que se cubrieron las sanciones económicas derivadas de las infracciones de tránsito.

- Cubrir el arrastre y almacenaje: liquidar el servicio de grúa y los días que el automóvil permaneció en el depósito, conforme a las tarifas del Código Fiscal de la CDMX.