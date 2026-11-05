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CDMX

Ni pagando multas y grúa podrás sacar tu auto del corralón en CDMX si no cumples este requisito

Antes de liberar un vehículo, Seguridad Ciudadana revisa documentos y adeudos; conocer cada verificación evita trámites incompletos.
jue 05 noviembre 2026 04:14 PM
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Ciudadano molesto conversa con un oficial de tránsito frente a la entrada de un corralón de la Ciudad de México, donde se observan los letreros oficiales y varios vehículos resguardados en el interior.
Además de pagar multas, arrastre y almacenaje, la autoridad capitalina también verifica que el vehículo cuente con póliza de seguro vigente antes de autorizar su salida del corralón. (Expansión|ChatGPT)

Recuperar un automóvil enviado al corralón en la Ciudad de México (CDMX) implica cumplir una serie de condiciones antes de que las autoridades autoricen su devolución. Incluso después de pagar las multas, el servicio de grúa y los días de resguardo, existe una exigencia legal que puede impedir la entrega del vehículo.

Por eso, es importante conocer qué documento necesitas tener disponible, cómo lo revisan las autoridades y cuáles son los demás requisitos para completar el trámite.

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¿Cuál es el requisito adicional para sacar un auto del corralón?

Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente es indispensable para recuperar un vehículo del corralón, incluso cuando ya se hayan cubierto todas las multas y los gastos correspondientes.

Así lo establece el artículo 67, último párrafo, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que obliga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a verificar que la unidad cuente con este seguro antes de autorizar su devolución.

La comprobación se realiza mediante los sistemas de la autoridad. Sin embargo, si la póliza no aparece registrada, el propietario debe presentar el documento físico en el depósito vehicular para acreditar que cuenta con la cobertura.

De acuerdo con el artículo 46, el seguro debe estar emitido por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y cubrir, como mínimo, la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en sus bienes como en su persona.

Esta obligación aplica a los vehículos motorizados, incluidos los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE). En el caso del transporte público de pasajeros y de carga, la cobertura también debe contemplar los daños y perjuicios ocasionados a usuarios o terceros.

Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa Aunque estas pantallas pueden parecer una forma sencilla de modernizar el auto, ciertas funciones podrían meterte en problemas al volante y hacer que tu bolsillo lo resienta.

¿Qué otros requisitos debes cumplir para recuperar tu vehículo?

Además del seguro obligatorio, la SSC exige cumplir otras condiciones para autorizar la salida de un automóvil del depósito vehicular:

- Acreditar la propiedad o posesión legal: presentar los documentos que demuestren que eres propietario del vehículo o tienes derecho a recuperarlo.

- Llevar las llaves: contar con las llaves físicas de la unidad al momento de solicitar su devolución.

- Pagar las multas: comprobar que se cubrieron las sanciones económicas derivadas de las infracciones de tránsito.

- Cubrir el arrastre y almacenaje: liquidar el servicio de grúa y los días que el automóvil permaneció en el depósito, conforme a las tarifas del Código Fiscal de la CDMX.

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- Tener tarjeta de circulación vigente: la autoridad comprueba mediante su sistema que este documento, físico o digital, se encuentre vigente.

- No tener determinados adeudos vehiculares: se verifica que no existan créditos pendientes por tenencia, ya sea local o federal, ni por derechos de control vehicular correspondientes al ejercicio fiscal anterior al de la devolución.

¿De cuánto es la multa en CDMX por no tener seguro de auto?

Circular sin el seguro obligatorio también puede generar una sanción económica independiente. Para vehículos particulares, la multa es de 20, 30 o 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la sanción aplicada.

Con el valor de la UMA de 2026, equivalente a 117.31 pesos, los montos son:

- 20 UMA: 2,346.20 pesos

- 30 UMA: 3,519.30 pesos

- 40 UMA: 4,692.40 pesos.

Las sanciones son distintas para otros tipos de vehículos. En el transporte de carga van de 40 a 60 UMA, equivalentes a entre 4,692.40 y 7,038.60 pesos, mientras que para el transporte público de pasajeros oscilan entre 60 y 80 UMA, es decir, de 7,038.60 a 9,384.80 pesos.

Hombre deja estacionada su camioneta en una pendiente. Estacionarse mal en una pendiente en la CDMX implica una multa, pues pude ocasionar un accidente vial o peatonal.
El error al estacionar tu carro en una pendiente que amerita multa aún con el freno de mano bien puesto Quedar mal estacionado en una pendiente de la Ciudad de México puede hacerte acreedor a una multa de mas de 2,000 pesos.

¿Puedes cancelar la multa por no tener seguro de auto?

Los propietarios de vehículos particulares sancionados por no contar con el seguro obligatorio pueden solicitar la cancelación total de la multa, siempre que cumplan las condiciones previstas en el artículo 46.

Para hacerlo, disponen de 45 días naturales, contados a partir del día en que se publique la boleta de infracción en el portal electrónico de estrados.

Dentro de ese plazo deben presentar ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana la póliza de seguro contratada y vigente, junto con la tarjeta de circulación, una identificación oficial y la solicitud correspondiente en el formato autorizado.

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Este beneficio únicamente permite solicitar la cancelación de la multa por falta de seguro. No elimina los gastos de grúa y almacenaje ni exime al propietario de cumplir las demás condiciones necesarias para recuperar el automóvil del corralón.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Automóviles

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