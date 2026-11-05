Ni pagando multas y grúa podrás sacar tu auto del corralón en CDMX si no cumples este requisito

- Tener tarjeta de circulación vigente: la autoridad comprueba mediante su sistema que este documento, físico o digital, se encuentre vigente.
- No tener determinados adeudos vehiculares: se verifica que no existan créditos pendientes por tenencia, ya sea local o federal, ni por derechos de control vehicular correspondientes al ejercicio fiscal anterior al de la devolución.
¿De cuánto es la multa en CDMX por no tener seguro de auto?
Circular sin el seguro obligatorio también puede generar una sanción económica independiente. Para vehículos particulares, la multa es de 20, 30 o 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la sanción aplicada.
Con el valor de la UMA de 2026, equivalente a 117.31 pesos, los montos son:
- 20 UMA: 2,346.20 pesos
- 30 UMA: 3,519.30 pesos
- 40 UMA: 4,692.40 pesos.
Las sanciones son distintas para otros tipos de vehículos. En el transporte de carga van de 40 a 60 UMA, equivalentes a entre 4,692.40 y 7,038.60 pesos, mientras que para el transporte público de pasajeros oscilan entre 60 y 80 UMA, es decir, de 7,038.60 a 9,384.80 pesos.
¿Puedes cancelar la multa por no tener seguro de auto?
Los propietarios de vehículos particulares sancionados por no contar con el seguro obligatorio pueden solicitar la cancelación total de la multa, siempre que cumplan las condiciones previstas en el artículo 46.
Para hacerlo, disponen de 45 días naturales, contados a partir del día en que se publique la boleta de infracción en el portal electrónico de estrados.
Dentro de ese plazo deben presentar ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana la póliza de seguro contratada y vigente, junto con la tarjeta de circulación, una identificación oficial y la solicitud correspondiente en el formato autorizado.