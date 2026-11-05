Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Tienes un scooter o moto eléctrica? Circular sin placas te puede costar hasta 3,500 pesos en CDMX

En noviembre comienza la aplicación de multas contra conductores de vehículos eléctricos que no cuenten con licencia, placas o que no respeten las restricciones al circular.
jue 05 noviembre 2026 04:51 PM
Añadir Expansión Política en Google
Dos mujeres viajan en una pequeña motocicleta eléctrica en una avenida de la Ciudad de México.
Autoridades de la Ciudad de México comenzarán a aplicar multas contra las personas que conduzcan vehículos eléctricos con capacidad para moverse a 25 kilómetros por hora o más y que no cumplan con lo establecido en el Reglamento de Tránsito a partir del 20 de noviembre. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

Este 20 de noviembre se comenzarán a aplicar multas a los conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) que no cumplan con los requisitos para circular en la Ciudad de México.

Las personas que manejen scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas deben contar con licencia de conducir, placas, tarjeta de circulación y llevar casco certificado al viajar, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito capitalino.

Publicidad

¿Cuánto pagarán los infractores?

Sin embargo, estos requisitos solo aplican para los vehículos eléctricos que cumplan una de estas características:

- Alcanzan una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora.

- Tienen un motor eléctrico con potencia de 250 watts a un kilowatts.

Las infracciones que pueden cometer conductores de vehículos eléctricos de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México son las siguientes:

-Conducir sin licencia vigente tipo A1 o A2: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular sin placas o sin tarjeta de circulación vigente: de 20 a 30 veces la UMA (de 2,346 a 3,519 pesos).

-Viajar sin casco certificado: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular por banquetas o áreas para peatones: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular por vías ciclistas exclusivas: de 20 a 30 veces la UMA (de 2,346 a 3,519 pesos).

-Transportar a niños o niñas menores de 12 años: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

Te puede interesar:

Una mujer joven viaja en una moto eléctrica en la Ciudad de México.
CDMX

¿Tienes bici o moto eléctrica sin placas? Analizan dar más tiempo antes de multar en CDMX


Además de la sanción económica, se puede castigar la infracción con la remisión del vehículo al depósito vehicular, así como penalización de puntos a la licencia de conducir.

A su vez, los vehículos VEMEPE se dividen en dos tipos y a cada uno se le pueden aplicar sanciones diferentes:

Tipo A: peso del vehículo de hasta 35 kilos.

Tipo B: peso del vehículo de 35 a 350 kilos.

Publicidad

Las infracción particulares para cada tipo de VEMEPE son:

-Transportar pasajeros en un VEMEPE Tipo A: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

Circular por vías no permitidas de acuerdo con el tipo de VEMEPE, como vías de acceso controlado para aquellos tipo A: de 5 a 10 veces la UMA (de 586 a 1,173 pesos).

-Circular con un VEMEPE tipo B de dos ruedas por vías cuya velocidad máxima permitida supere los 50 km/h: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular con un VEMEPE tipo B de tres o más ruedas por vías cuya velocidad máxima supere los 40 km/h o por carriles laterales en vías de acceso controlado: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

Lee también:

Placas para scooters, bicis y motos eléctricas en CDMX: el documentos digital que debes tener para el trámite
CDMX

El documento digital que debes tener para obtener placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, propuso ampliar el plazo para que conductores de vehículos eléctricos en la ciudad puedan sacar sus placas, licencia y hacer otros trámites.

Sin embargo, hasta el momento se mantiene el próximo 20 de noviembre como el día en el cual personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzará a infraccionar a propietarios de este tipo de vehículos.

Publicidad

Tags

Multas Ciudad de México vehículos eléctricos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad