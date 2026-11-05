¿Tienes un scooter o moto eléctrica? Circular sin placas te puede costar hasta 3,500 pesos en CDMX

¿Cuánto pagarán los infractores?

Sin embargo, estos requisitos solo aplican para los vehículos eléctricos que cumplan una de estas características:

- Alcanzan una velocidad máxima superior a 25 kilómetros por hora.

- Tienen un motor eléctrico con potencia de 250 watts a un kilowatts.

Las infracciones que pueden cometer conductores de vehículos eléctricos de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México son las siguientes:

-Conducir sin licencia vigente tipo A1 o A2: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular sin placas o sin tarjeta de circulación vigente: de 20 a 30 veces la UMA (de 2,346 a 3,519 pesos).

-Viajar sin casco certificado: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular por banquetas o áreas para peatones: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).

-Circular por vías ciclistas exclusivas: de 20 a 30 veces la UMA (de 2,346 a 3,519 pesos).

-Transportar a niños o niñas menores de 12 años: de 10 a 20 veces la UMA (de 1,173 a 2,346 pesos).



Además de la sanción económica, se puede castigar la infracción con la remisión del vehículo al depósito vehicular, así como penalización de puntos a la licencia de conducir.

A su vez, los vehículos VEMEPE se dividen en dos tipos y a cada uno se le pueden aplicar sanciones diferentes:

Tipo A: peso del vehículo de hasta 35 kilos.

Tipo B: peso del vehículo de 35 a 350 kilos.