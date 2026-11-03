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CDMX

“Robar poquito”: la crítica del PAN a la nueva Ley de Cultura Cívica de CDMX

La iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue criticada por el PAN como una forma de legalizar robos menores a 6,000 pesos, pero la mandataria defendió su propuesta como una vía de justicia alternativa.
mar 03 noviembre 2026 07:49 PM
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En la imagen se ven estantes de un supermercado.
En la CDMX se cometen robos sin violencia a tiendas y supermercados todos los días. (Foto: Cuartoscuro )

El Gobierno de la Ciudad de México –encabezado por Morena- busca que “robar poquito” no sea un delito con la iniciativa de Ley de Cultura Cívica , aseguró el diputado local Diego Garrido, del PAN.

“Devolver lo robado o robar poquito no debe convertirse en una salida automática para eludir la justicia. La seguridad y el patrimonio de las familias merecen respeto”, afirmó el legislador.

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La crítica surge a partir de la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada , para reformar la Ley de Cultura Cívica.

En ella se plantea que los robos pequeños, es decir, que no superen montos de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –equivalentes a 5,865 pesos al valor de 2026– no ameriten una investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina ni un proceso penal, y en su lugar sean tratadas como infracciones cívicas.

“¿De verdad Morena considera que robarle casi 6,000 pesos a una familia es un asunto menor? Ese dinero puede representar la renta, la despensa, la mercancía de un pequeño negocio o días enteros de trabajo. Robar es robar, y ningún delito debe minimizarse por el monto de lo sustraído”, reprochó el diputado de oposición.

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¿Qué propone la Ley de Cultura Cívica sobre ‘robar poquito’?

La iniciativa propone clasificar como una “ infracción contra la propiedad” el robar un bien ajeno cuyo valor no supere 50 veces la UMA.

“Apoderarse de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella”, indica el Artículo 29 Quáter de la reforma planteada a la Ley de Cultura Cívica.

La sanción será de 30 a 36 horas de arresto o de 14 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Solo aplicará cuando durante en robo no se haya ejercido violencia física, como golpes, o violencia moral, como amenazas, insultos e intimidación.

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A la par, debe restituirse o cubrirse el valor total de la propiedad de manera inmediata y ser la primera vez que la persona responsable comete esta conducta.

De la misma forma se sancionará a quien cause un daño a un bien ajeno con el mismo valor, de un máximo de 50 veces la UMA.

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¿Qué respondió Brugada sobre la legalización de ‘robar poquito’?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, defendió su iniciativa para actualizar la Ley de Cultura Cívica y rechazó que su aprobación signifique que en la capital se permitiría realizar robos de bajos montos.

“Cuando se trata de robos de un monto pequeño, además de tener la vía penal, la agencia del Ministerio Público y la Fiscalía, se tiene también la oportunidad de hacerlo a través del Juzgado Cívico.

Es mentira lo que dicen de que ahora ya los delitos no van a poder ser atendidos de manera penal (...) y que estamos dejando que el robo se convierta en una manera de actuar”, afirmó Brugada este 3 de noviembre.

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La mandataria señaló que la persona afectada podrá decidir si quiere que su caso siga por la vía penal ante un Ministerio Público o a través del sistema de Justicia Cívica, pero no se podrá proceder por ambas vías al mismo tiempo.

Brugada acusó a la oposición de mentir sobre el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica.

“Se puede no estar de acuerdo con el contenido de las reformas, pero lo que no puede pasar es que digan mentiras, que digan temas que no vienen en estas iniciativas a propuesta nuestra y que inventen”, criticó la jefa de Gobierno.

La iniciativa presentada por Brugada el pasado 14 de octubre se encuentra en proceso de análisis y discusión en el Congreso de la Ciudad de México.

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Ciudad de México Robo

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