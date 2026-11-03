“Robar poquito”: la crítica del PAN a la nueva Ley de Cultura Cívica de CDMX

La crítica surge a partir de la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada , para reformar la Ley de Cultura Cívica.

En ella se plantea que los robos pequeños, es decir, que no superen montos de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –equivalentes a 5,865 pesos al valor de 2026– no ameriten una investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina ni un proceso penal, y en su lugar sean tratadas como infracciones cívicas.

“¿De verdad Morena considera que robarle casi 6,000 pesos a una familia es un asunto menor? Ese dinero puede representar la renta, la despensa, la mercancía de un pequeño negocio o días enteros de trabajo. Robar es robar, y ningún delito debe minimizarse por el monto de lo sustraído”, reprochó el diputado de oposición.





¿Qué propone la Ley de Cultura Cívica sobre ‘robar poquito’?

La iniciativa propone clasificar como una “ infracción contra la propiedad” el robar un bien ajeno cuyo valor no supere 50 veces la UMA.

“Apoderarse de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella”, indica el Artículo 29 Quáter de la reforma planteada a la Ley de Cultura Cívica.

La sanción será de 30 a 36 horas de arresto o de 14 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Solo aplicará cuando durante en robo no se haya ejercido violencia física, como golpes, o violencia moral, como amenazas, insultos e intimidación.