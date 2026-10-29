¿Mediar con quien te robó? Consulte su quincena

La iniciativa también crea los Calpullis de Paz, agentes psicosociales restaurativos y audiencias públicas orales. La jefa de Gobierno insiste en que no se cierra la vía penal y que la víctima decide.

Conviene decirlo con precisión: la reforma no está aprobada y no es, en sentido estricto, una ley permisiva. Es una apuesta restaurativa.

Pero una apuesta restaurativa sin infraestructura ni controles jurídicos y operativos garantizados es, en la práctica, una puerta giratoria con buenos modales.

Setenta juzgados para una megalópolis

La propia consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, reconoció que los 70 juzgados cívicos de la capital tendrán que reforzarse hasta en su construcción arquitectónica.

Traducido: hoy no están listos.



La jefa de Gobierno adelantó que el próximo año se contemplarán recursos para instalaciones, personal y médicos legistas. Es decir, primero se legisla y después se prepara el terreno.

En política pública debe ser al revés. Hoy una puesta a disposición ocupa a un policía entre cuatro y cinco horas en el juzgado; si a ese cuello de botella se le suman robos, daños, mediaciones y evaluaciones psicosociales, el resultado previsible es un policía menos en la calle y un juez cívico saturado.

Una ciudad con el mando partido

Aquí está el problema de fondo, y no es jurídico: es de arquitectura institucional.

La seguridad capitalina se concentra en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con corporaciones que además se rentan por servicio a las demarcaciones.