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CDMX

Presunto responsable de envenenar perros en Parque España es detenido, puede pasar hasta 24 años en la cárcel

Elementos de la Policía CDMX detuvieron al sujeto señalado de causar la muerte de cuatro perros en el Parque España al dejar cebos para envenenarlos.
vie 30 octubre 2026 10:28 AM
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Dos personas paseando a sus perros en el Parque España (izquierda) y un sujeto detenido por envenenar perros (derecha).
Un hombre de 58 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como presunto responsable de envenenar perros en el Parque España de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. (Fotos: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com y SSC CDMX)

Una pena de hasta 24 años de prisión alcanzaría el sujeto responsable de envenenar a perros en el Parque España, en la colonia Condesa, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El hombre, quien presuntamente dejó cebos de comida con veneno para intoxicar a perros, fue identificado a partir de la denuncia de vecinos y el seguimiento en cámaras de vigilancia.

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La detención fue ejecutada en las calles Atlixco y Juan Escutia, a tan solo unos 300 metros del parque, la mañana de este viernes 30 de octubre.

Cuando policías le pidieron detenerse para realizar una revisión, el hombre de 58 años insultó y agredió a los elementos, por lo cual fue arrestado y trasladado a un Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto dejó los cebos luego de que un perro agredió a su hijo días atrás.

La alerta surgió a partir de la denuncia de una clínica veterinaria en la Condesa, que reportó la llegada de varios perros afectados tras pasear en el Parque España.

Son dos las muertes confirmadas de animales de compañía por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, pueden ser cuatro los perros fallecidos a causa de los cebos envenenados, según reportó el periódico La Jornada .

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc realizaron recorridos en los que identificaron trozos de salchicha con píldoras azules en su interior.

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Envenenar perros es un delito en CDMX

La Ciudad de México sanciona con cárcel y multas el envenenar de forma intencional a un perro, gato u otro ser no humano bajo el delito de maltrato animal.

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, estas son las sanciones:

-Realizar actos de maltrato o crueldad en contra de un animal, causando lesiones, daño o alteración en su salud: sanción de uno a tres años de prisión y multa de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que van de 35,193 a 58,655 pesos este 2026.

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-Provocar la muerte de un animal de forma dolosa por medio de actos de maltrato o crueldad: sanción de dos a seis años de prisión y de 600 a 1,200 veces la UMA, que equivale a una multa entre 70,386 a 140,772 pesos este 2026.

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX clasifica como crueldad y maltrato el acto de usar sustancias tóxicas o métodos abrasivos para producir lesiones o la muerte en animales.

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De comprobarse la responsabilidad del sujeto detenido por la muerte de cuatro perros en la Condesa y si es sancionado por cada deceso, el hombre podría pasar hasta 24 años en la cárcel.

Las penas podrían elevarse si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) lo encuentra responsable de más muertes, más las sanciones que se sumen por los animales que sufrieron daños, pero sobrevivieron.

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Ciudad de México Animales Perro Parque España

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