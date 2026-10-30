Presunto responsable de envenenar perros en Parque España es detenido, puede pasar hasta 24 años en la cárcel

La detención fue ejecutada en las calles Atlixco y Juan Escutia, a tan solo unos 300 metros del parque, la mañana de este viernes 30 de octubre.

Cuando policías le pidieron detenerse para realizar una revisión, el hombre de 58 años insultó y agredió a los elementos, por lo cual fue arrestado y trasladado a un Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto dejó los cebos luego de que un perro agredió a su hijo días atrás.

La alerta surgió a partir de la denuncia de una clínica veterinaria en la Condesa, que reportó la llegada de varios perros afectados tras pasear en el Parque España.

Son dos las muertes confirmadas de animales de compañía por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, pueden ser cuatro los perros fallecidos a causa de los cebos envenenados, según reportó el periódico La Jornada .

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc realizaron recorridos en los que identificaron trozos de salchicha con píldoras azules en su interior.





Envenenar perros es un delito en CDMX

La Ciudad de México sanciona con cárcel y multas el envenenar de forma intencional a un perro, gato u otro ser no humano bajo el delito de maltrato animal.

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, estas son las sanciones:

-Realizar actos de maltrato o crueldad en contra de un animal, causando lesiones, daño o alteración en su salud: sanción de uno a tres años de prisión y multa de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que van de 35,193 a 58,655 pesos este 2026.