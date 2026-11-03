Subirá beca de transporte para universitarios en la CDMX, así es como puedes solicitarla

Son 200,000 estudiantes de universidades públicas quienes reciben la Beca Universitarias y Universitarios, que consiste actualmente en un apoyo de 1,500 pesos cada dos meses, con el fin de ayudar a jóvenes para sus gastos como viajes en transporte público, libros o útiles.

El incremento para 2027 dependerá de la cantidad de alumnos y alumnas que se inscriban para este apoyo, señaló Brugada.

¿Cómo solicitar la Beca Universitarias y Universitarios en CDMX?

La convocatoria para inscribirse a la Beca Universitarias y Universitarios del Gobierno de la Ciudad de México está abierta en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei).

Para solicitar el programa, se debe llenar en la página web un cuestionario en donde se solicitan datos del estudiante, entre los siguientes:

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

- Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses: recibo de teléfono o internet, electricidad, agua, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.

- Comprobante de inscripción al ciclo escolar vigente en modalidad presencial o mixta.





Son solo dos condiciones las que se piden a las y los jóvenes para poder recibir este apoyo, señaló la jefa de Gobierno: vivir en la Ciudad de México y estudiar en una universidad pública.