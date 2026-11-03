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CDMX

Subirá beca de transporte para universitarios en la CDMX, así es como puedes solicitarla

El monto de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más se incrementará en la Ciudad de México, confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
mar 03 noviembre 2026 06:49 PM
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Billetes mexicanos (izquierda) y un estudiante de universidad en la Ciudad de México (derecha).
Para 2027 la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más aumentará su monto, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. (Fotos: Crisanta Espinosa y Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com)

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más subirá el monto del apoyo para las y los estudiantes en la Ciudad de México a partir del próximo año, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

No obstante, el incremento en la beca estará definido hasta que se apruebe al Presupuesto 2027.

“Ya estaremos informando rumbo al presupuesto de qué cantidad estaremos aumentando la beca para el próximo año”, dijo Brugada en conferencia de prensa.

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Son 200,000 estudiantes de universidades públicas quienes reciben la Beca Universitarias y Universitarios, que consiste actualmente en un apoyo de 1,500 pesos cada dos meses, con el fin de ayudar a jóvenes para sus gastos como viajes en transporte público, libros o útiles.

El incremento para 2027 dependerá de la cantidad de alumnos y alumnas que se inscriban para este apoyo, señaló Brugada.

¿Cómo solicitar la Beca Universitarias y Universitarios en CDMX?

La convocatoria para inscribirse a la Beca Universitarias y Universitarios del Gobierno de la Ciudad de México está abierta en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei).

Para solicitar el programa, se debe llenar en la página web un cuestionario en donde se solicitan datos del estudiante, entre los siguientes:

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

- Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses: recibo de teléfono o internet, electricidad, agua, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.

- Comprobante de inscripción al ciclo escolar vigente en modalidad presencial o mixta.

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Son solo dos condiciones las que se piden a las y los jóvenes para poder recibir este apoyo, señaló la jefa de Gobierno: vivir en la Ciudad de México y estudiar en una universidad pública.

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“Aprovecho para hacer una invitación a todos los universitarios que estudien en escuela pública, que vivan en la Ciudad de México, porque esos son los dos requisitos: vivir en la Ciudad de México y que estudien en una universidad pública”, indicó Brugada.

Entre las y los estudiantes que soliciten el apoyo, se dará prioridad a quienes viven en colonias, barrios o pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, además de en línea, equipos del Gobierno de la Ciudad de México acudirán a las universidades a invitar a las y los jóvenes a registrarse.

Sin embargo, las y los jóvenes deben tener cuidado, pues inscribirse no garantiza de inmediato ser aceptados en el programa.

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De recibir la beca, a cada estudiante le llegará una carta en su domicilio donde se le indicará la fecha y hora para recoger la tarjeta en donde se le realizará el depósito del apoyo.

Para resolver dudas y solicitar asistencia, las y los aspirantes pueden comunicarse con la Sectei al correo beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx o en el teléfono 55 5134 0770, extensiones 1012, 1013 y 1528.

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Ciudad de México Programas Sociales Universidades

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