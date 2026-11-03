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CDMX

Fórmula 1 y Día de Muertos rebasan al Mundial en llegada de turistas, informa Clara Brugada

Llegaron casi el doble de turistas para celebrar el Día de Muertos y el Gran Premio en la capital que aquellos que asistieron a la Copa del Mundo, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
mar 03 noviembre 2026 02:25 PM
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Turistas celebran el Mundial de Futbol en el Ángel de la Independencia (izquierda) y catrinas desfilan en el Día de Muertos en la CDMX.
La llegada de turistas en la temporada de Día de Muertos y la Fórmula 1 superó a la asistencia durante el Mundial de Futbol en la Ciudad de México. (Fotos: Galo Cañas y Camila Ayala / Cuartoscuro.com)

Con medio millón de turistas tan solo en este fin de semana, la Fórmula 1 y el Día de Muertos le ganaron al Mundial de Futbol en la Ciudad de México, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“En menos tiempo, tuvimos más participación en las calles que durante el Mundial. El Mundial duró más de un mes y aquí en 10 días”, dijo en conferencia de prensa.

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Durante los 10 días de la temporada de Día de Muertos, en la cual también tuvo lugar el Gran Premio de México, llegaron un total de ocho millones de visitantes a la ciudad, tanto nacionales como extranjeros, de acuerdo con el Gobierno capitalino.

Es casi el doble de los 4.1 millones de turistas que visitaron la capital durante el Mundial de Futbol de la FIFA, con cinco partidos en la capital mexicana desde la inauguración el 11 de junio hasta el partido entre México e Inglaterra el 5 de julio.

De las personas que visitaron la capital este fin de semana, 405,000 personas acudieron al Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en su edición de este 2026 marcó un nuevo récord histórico de asistencia.

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Sin embargo, el Mundial sí ganó en derrama económica en la capital, pues el Gobierno capitalino reportó que llegaron al menos 44,000 millones de pesos durante la Copa del Mundo.

En contraste, la derrama económica en la capital alcanzó 36,000 millones de pesos del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, de los cuales 21,000 millones de pesos corresponden al Gran Premio de la Fórmula 1 y 15,000 millones de pesos a gasto en alojamiento turístico, ofrendas, gastronomía y consumo, indicó la jefa de Gobierno.

También destacó que la ocupación hotelera alcanzó el 92% en la ciudad, aunque en puntos turísticos como Roma, Condesa y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la cifra llegó al 100%.

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