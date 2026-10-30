Las dos multas de tránsito en CDMX que no tienen 50% de descuento aunque las pagues rápido

¿Qué multas de CDMX no tienen descuento por pronto pago?

El Reglamento de Tránsito deja fuera del beneficio únicamente dos infracciones:

- Vehículos con placas de la CDMX: el artículo 30, fracción XXI, excluye las infracciones cometidas al estacionarse en zonas de parquímetros incumpliendo las reglas de cobro u horario

- Vehículos con placas foráneas o extranjeras: el artículo 33, fracción II, contempla los autos inmovilizados con la llamada “araña” por no pagar la cuota, exceder el tiempo autorizado o invadir los cajones de estacionamiento.



El descuento es de 50% si pagas dentro de 30 días

Para las infracciones que sí entran en el beneficio, el automovilista cuenta con 30 días naturales a partir de la notificación de la boleta para pagar únicamente la mitad de la multa.

Esto significa que una sanción de 1,000 pesos, por ejemplo, quedaría en 500 pesos si se cubre dentro de ese periodo.

Una vez vencidos los 30 días, desaparece la reducción y debe cubrirse el 100% de la multa, además de los créditos fiscales que resulten aplicables.

Por eso, el plazo comienza a contar desde la notificación y no desde el momento en que el conductor decide consultar o pagar la infracción.

Una “araña” puede terminar con el auto en el corralón

Cuando un vehículo es inmovilizado en una zona de parquímetros, dejar pasar el tiempo puede generar una consecuencia adicional. Si transcurren más de dos horas desde la colocación del inmovilizador sin realizar el pago correspondiente, una grúa puede trasladar el automóvil al depósito vehicular.

