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CDMX

Las dos multas de tránsito en CDMX que no tienen 50% de descuento aunque las pagues rápido

Gran parte de las infracciones permiten pagar la mitad dentro de los primeros 30 días, pero dos sanciones quedan fuera de este beneficio.
vie 30 octubre 2026 04:54 PM
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Primer plano de la pantalla de un celular con la plataforma de tránsito de la Ciudad de México abierta, donde aparece el mensaje “pagar multa completa” y un descuento del 50% tachado.
La plataforma de tránsito permite revisar el monto y estatus de una infracción antes de realizar el pago correspondiente. (Expansión|ChatGPT)

Recibir una multa de tránsito en la Ciudad de México no siempre significa pagar el monto completo. El Reglamento de Tránsito contempla un descuento para quienes cubren la sanción en los primeros días, pero también establece excepciones en las que el beneficio desaparece.

La diferencia depende del tipo de infracción y, en ciertos casos, de las placas del vehículo. Además, dejar pasar el tiempo puede aumentar el costo o incluso terminar con el automóvil en el depósito vehicular.

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¿Qué multas de CDMX no tienen descuento por pronto pago?

El Reglamento de Tránsito deja fuera del beneficio únicamente dos infracciones:

- Vehículos con placas de la CDMX: el artículo 30, fracción XXI, excluye las infracciones cometidas al estacionarse en zonas de parquímetros incumpliendo las reglas de cobro u horario

- Vehículos con placas foráneas o extranjeras: el artículo 33, fracción II, contempla los autos inmovilizados con la llamada “araña” por no pagar la cuota, exceder el tiempo autorizado o invadir los cajones de estacionamiento.

Un concesionario en el que se observan distintos modelos de vehículos de la marca Toyota.
Estos Toyota pueden obtener 3 veces el holograma 00 en CDMX: hay modelos 2024 en la lista Hay diferencias importantes entre versiones de un mismo modelo, por lo que conocer motor y año modelo es clave antes de asumir que puede obtenerlo.

El descuento es de 50% si pagas dentro de 30 días

Para las infracciones que sí entran en el beneficio, el automovilista cuenta con 30 días naturales a partir de la notificación de la boleta para pagar únicamente la mitad de la multa.

Esto significa que una sanción de 1,000 pesos, por ejemplo, quedaría en 500 pesos si se cubre dentro de ese periodo.

Una vez vencidos los 30 días, desaparece la reducción y debe cubrirse el 100% de la multa, además de los créditos fiscales que resulten aplicables.

Por eso, el plazo comienza a contar desde la notificación y no desde el momento en que el conductor decide consultar o pagar la infracción.

Una “araña” puede terminar con el auto en el corralón

Cuando un vehículo es inmovilizado en una zona de parquímetros, dejar pasar el tiempo puede generar una consecuencia adicional. Si transcurren más de dos horas desde la colocación del inmovilizador sin realizar el pago correspondiente, una grúa puede trasladar el automóvil al depósito vehicular.

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Retirar la “araña” tampoco depende únicamente de cubrir la infracción que provocó la inmovilización. Si el sistema registra otras multas pendientes de pago en la Ciudad de México, no se autoriza la liberación del vehículo ni el retiro del dispositivo hasta regularizar esos adeudos.

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Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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