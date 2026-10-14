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CDMX

Clara Brugada va por rentas justas, bienestar emocional, educación inicial y justicia cívica en CDMX

La jefa de Gobierno presentó cuatro iniciativas ante el Congreso CDMX, entre sus prioridades está regular la vivienda en renta y garantizar espacios de cuidado para niños y niñas de 0 a 3 años.
mié 14 octubre 2026 03:13 PM
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Clara Brugada, caminó junto a representantes de pueblos y barrios originarios de la CDMX, hasta el Congreso capitalino para presentar su Segundo Informe de Gobierno.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Informe de Gobierno por su segundo año al frente de la Ciudad de México ante el Congreso capitalino. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, va por reformas para regular las rentas en la Ciudad de México, garantizar educación para la primera infancia (niños y niñas de 0 a 3 años de edad), promover el bienestar emocional y para actualizar el modelo de justicia cívica.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria entregó las cuatro propuestas ante el Congreso capitalino.

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¿Cuáles son las iniciativas de Clara Brugada?

Las cuatro iniciativas que busca Brugada sean aprobadas son una nueva ley, dos reformas a la Constitución de la ciudad y una reforma de ley:

-Iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, para regular la vivienda en renta en la Ciudad de México.

­-Crear el sistema de educación inicial, con una reforma a la Constitución de la CDMX.

-Reconocer el derecho al bienestar emocional, con una reforma a la Constitución CDMX.

-Iniciativa para reformar la Ley de Justicia Cívica, para mejorar la resolución de conflictos y promover la paz entre las y los ciudadanos.

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Regular la vivienda en renta en CDMX

La Ley de Rentas Justas es una de las propuestas más relevantes de la jefa de Gobierno, pues en la Ciudad de México pese a que está prohibido subir el precio de una vivienda en alquiler por encima de la inflación del año anterior, esto no se cumple.

“Frente a un mundo donde la vivienda se convierte en mercancía y privilegio, en la Ciudad de México defendemos la vivienda como un derecho.

“También crearemos una Defensoría Inquilinaria para evitar abusos en cualquiera de las partes y garantizar relaciones equilibradas entre inquilinos y arrendadores”, afirmó.

En su gobierno se aumentó de 4,000 a 9,000 millones de pesos el presupuesto para vivienda social. Además se han entregado 6,000 viviendas sociales y 7,000 más están en construcción, subrayó.

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Ley de Educación Inicial: cuidados desde el nacimiento

Brugada destacó que con su propuesta sobre educación inicial, el objetivo es garantizar que niñas y niños tengan acceso a espacios de cuidado y educación apenas después de su nacimiento, pues actualmente la educación infantil solo se asegura a partir del jardín de niños (a partir de los tres años), sin que el gobierno tenga responsabilidad de dar espacios para menores de 0 a 3 años.

“Aquí en la ciudad querremos que la responsabilidad sea desde que nacen hasta los seis años con el nuevo sistema de educación inicial”, dijo.

El objetivo es que nada niño y niña que nazca en esta ciudad tenga un lugar en la educación inicial y que el Estado tenga la obligación de construir y operar centros de cuidado infantil.

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Las propuestas de la jefa de Gobierno deberán ser discutidas y votadas por el Congreso capitalino.

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¿Qué proyectos vienen para la CDMX?

La jefa de Gobierno anunció diversos proyectos por arrancar en la Ciudad de México, que van desde semáforos inteligentes a digitalización de trámites, de atención a salud mental a apoyos para repartidores de apps como Uber y Didi Food.

  • Adquisición de 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús.
  • Construcción y renovación de 242 kilómetros de infraestructura ciclista.
  • Creación del Banco de la Ciudad de México: una banca pública de desarrollo para acelerar la inversión y el emprendimiento.
  • Programa Cero Filas y Cero Papel, para digitalizar y simplificar trámites.
  • Instalación de semáforos inteligentes en cruces estratégicos de la ciudad.
  • Construcción de puentes vehiculares para agilizar el tráfico en las zonas más críticas.
  • Ciudad de los Cuidados: instalación de centros especializados de tratamiento de adicciones y salud mental.
  • Programa de apoyo a las y los repartidores de la ciudad: espacios para descansar y acciones para mejorar sus ingresos.
  • Incentivos para la construcción de vivienda asequible.

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