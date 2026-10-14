Clara Brugada va por rentas justas, bienestar emocional, educación inicial y justicia cívica en CDMX

¿Cuáles son las iniciativas de Clara Brugada?

Las cuatro iniciativas que busca Brugada sean aprobadas son una nueva ley, dos reformas a la Constitución de la ciudad y una reforma de ley:

-Iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, para regular la vivienda en renta en la Ciudad de México.

­-Crear el sistema de educación inicial, con una reforma a la Constitución de la CDMX.

-Reconocer el derecho al bienestar emocional, con una reforma a la Constitución CDMX.

-Iniciativa para reformar la Ley de Justicia Cívica, para mejorar la resolución de conflictos y promover la paz entre las y los ciudadanos.





Regular la vivienda en renta en CDMX

La Ley de Rentas Justas es una de las propuestas más relevantes de la jefa de Gobierno, pues en la Ciudad de México pese a que está prohibido subir el precio de una vivienda en alquiler por encima de la inflación del año anterior, esto no se cumple.

“Frente a un mundo donde la vivienda se convierte en mercancía y privilegio, en la Ciudad de México defendemos la vivienda como un derecho.

“También crearemos una Defensoría Inquilinaria para evitar abusos en cualquiera de las partes y garantizar relaciones equilibradas entre inquilinos y arrendadores”, afirmó.

En su gobierno se aumentó de 4,000 a 9,000 millones de pesos el presupuesto para vivienda social. Además se han entregado 6,000 viviendas sociales y 7,000 más están en construcción, subrayó.