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CDMX

Ley de Rentas Justas puede subir precios de vivienda en alquiler en CDMX incluso antes de aprobarse

La iniciativa de ley conlleva el riesgo de generar especulación sobre la vivienda en renta en la Ciudad de México, donde el precio promedio de un departamento ronda 21,921 pesos al mes.
lun 19 octubre 2026 06:39 PM
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Una persona entra a un edificio del cual cuelga una gran lona con el anuncio 'se renta'.
La Ley de Rentas Justas buscar regular la vivienda en alquiler en la CDMX, sin embargo, podría generar especulación e incrementar los precios de departamentos y casas en renta en la capital. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

La iniciativa de Ley de Rentas Justas podría generar que la vivienda en alquiler esta sea aún más cara en la Ciudad de México, advierte Rosalba González Loyde, especialista en vivienda y desarrollo urbano.

Se propone endurecer los candados para evitar el incremento desproporcionado de las rentas, al prohibir que suba por encima de la inflación del año anterior, incluso si hay cambio de inquilino.

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"El asunto es tener certeza de quién o quiénes van a ser los observantes del cumplimiento de esas normas, porque requerimos métodos de seguimiento”, dice González Loyde.

La iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, podría generar especulación en el sector inmobiliario dedicado al alquiler incluso antes de que se apruebe la ley, frente a la posibilidad de un límite a los precios que hasta el momento se fijan a discreción de los propietarios y las propias condiciones del mercado.

"El sector inmobiliario y el sector de los propietarios va a decir, 'si me quieren limitar el incremento del valor de rentas lo que voy a hacer es ajustar, subir automáticamente el precio lo más que pueda de entrada’.

"Si yo lo estaba colocando en 10,000 pesos (un inmueble en renta), pero ahora con la nueva regulación no me va a permitir aumentar más allá de la inflación, pues lo pongo a 15,000 de entrada”, explica González Loyde.

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Este escenario es en especial preocupante ya que en la capital el precio de la vivienda en renta lleva una tendencia a la alza desde hace varios años.

El precio de un departamento de 65 metros cuadrados con dos recámaras subió un 18.4% en dos años al pasar de 18,522 pesos en agosto de 2024 –cuando se publicó por primera vez el límite para no subir el alquiler por arriba de la inflación en el Código Civil– a 21,921 pesos en junio de 2026, de acuerdo con datos del Index de Inmuebles24 .

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Es decir, el precio promedio de un departamento en la capital se incrementó más de dos veces la inflación, que en dicho periodo fue de 8.7%, de acuerdo con la Calculadora de Inflación del INEGI.

"Puede provocar justamente unos un aumento en el costo del alquiler de entrada muy fuerte.

"Me parece muy delicado porque las condiciones hoy del mercado y de la oferta de vivienda de alquiler en la Ciudad de México ya están muy a la alta”, sostiene la doctora en Sociología en Sociedad y Territorio por la UAM y maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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No obstante, la iniciativa de Ley de Rentas Justas contiene puntos importantes que han sido demandados por organizaciones sociales y activistas por el derecho a la vivienda.

Destaca la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, cuya tarea será mediar y cuidar los derechos de arrendadores e inquilinos.

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"El acceso a la justicia tiene unas condiciones de clase. Que la fortaleza se dé hacia el sector inquilinario me parece ideal, pero la verdad es que la ley sí establece que hay un equilibrio en términos de también entender cuáles son los derechos de los propietarios”, considera González Loyde.

Hasta el momento, arrendadores e inquilinos en la capital no tienen una institución a la cual acudir al verse víctimas de abusos y, para buscar justicia, deben iniciar demandas cuyos costos legales y de tiempo son difíciles de pagar.

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Vivienda renta de inmuebles Ciudad de México

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