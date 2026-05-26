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CDMX

El Congreso CDMX aprueba la Ley del Sistema de Cuidados que redistribuye tareas y responsabilidades

La ley reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. El Gobierno CDMX y las alcaldías deberán crear espacios de cuidados para niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
mar 26 mayo 2026 02:17 PM
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El pleno del Congreso CDMX aprobó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México este 26 de mayo. (Foto: Congreso CDMX)

La Ciudad de México se sumó a Jalisco y al Estado de México para contar con su Sistema de Cuidados. Con 64 votos a favor y cero en contra, el pleno del Congreso capitalino aprobó la Ley que establece que es una responsabilidad compartida entre las autoridades capitalinas y alcaldías, así como de comunidades e iniciativa privada.

La legislación establece las responsabilidades que debe tener cada nivel de gobierno, desde la Jefatura de Gobierno a las alcaldías, y plantea la infraestructura social que se va a desarrollar como comedores, centros de cuidado infantil, casas de día para los adultos y para personas en situación de calle.

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La Ley reconoce que la carga de trabajo recae en las mujeres por lo que busca distribuir las tareas de manera más equitativa.

“Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres, hay que redistribuir, hay que –como hombres– asumir esta responsabilidad y quitar el rol de género del trabajo de los cuidados. Vamos también a reducir el tiempo que las mujeres dedican al cuidado”, dijo el diputado Víctor Varela, de Morena.

¿Qué dice la Ley del Sistema de Cuidados de CDMX?

La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tiene entre sus principales objetivos:

-Garantizar el derecho al cuidado en tres dimensiones: a recibir cuidados, a dar cuidados y al autocuidado.
-Establecer los principios, ejes y estrategias del Sistema de Cuidados de la CDMX.
-Reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajos de cuidado.
-Coadyuvar a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
-Promover la protección de los derechos de las personas cuidadoras, así como políticas públicas y programas para garantizar el derecho al cuidado de las personas que lo requieren.

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El Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías tienen nuevas responsabilidades:

-Deben impulsar el reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados no remunerado.
-Promover la responsabilidad compartida del trabajo de cuidados entre géneros y la redistribución de estas tareas.
-Crear espacios para la atención de personas cuidadoras, que cuenten con ofertas educativas que les permitan continuar con su formación escolar, así como vincularlas a oportunidades laborales y productivas.

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Al establecer el Sistema de Cuidados de la CDMX y sistemas de cuidados a nivel alcaldía, deberán contar con:

-Servicios gratuitos como Centros de Cuidado Infantil (Cecui) para niños y niñas desde los 43 días hasta los seis años de edad.
-Casas de día para el cuidado y desarrollo de adultos mayores.
-Centros de rehabilitación para personas con discapacidad.
-Servicios que redistribuyan la carga del trabajo de cuidados, como lavanderías populares y comedores comunitarios.

A la par, el Gobierno de la ciudad tendrá como tareas:

-Fomentar la formalización del trabajo de las personas cuidadoras remuneradas, así como el acceso a salarios dignos, seguridad social y prestaciones, además de la prevención y erradicación de toda forma de discriminación.
-Impulsar esquemas de profesionalización, capacitación, educación y certificación para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.
-Promover y dar apoyos para la creación de cooperativas destinadas a prestar servicios de cuidados, para impulsar la economía local y ampliar la oferta.
-Implementar programas de apoyo, de forma progresiva, para personas cuidadoras de tiempo completo que tengan a su cargo a personas con necesidades intensas de cuidados.

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El presupuesto para el Sistema de Cuidados debe ser progresivo, es decir, aumentar cada año y considerar el valor del trabajo de cuidados no remunerado para la sociedad y la economía de la ciudad.

Tags

Congreso de la Ciudad de México Equidad de género

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