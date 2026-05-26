El Congreso CDMX aprueba la Ley del Sistema de Cuidados que redistribuye tareas y responsabilidades

El Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías tienen nuevas responsabilidades:

-Deben impulsar el reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados no remunerado.

-Promover la responsabilidad compartida del trabajo de cuidados entre géneros y la redistribución de estas tareas.

-Crear espacios para la atención de personas cuidadoras, que cuenten con ofertas educativas que les permitan continuar con su formación escolar, así como vincularlas a oportunidades laborales y productivas.

Al establecer el Sistema de Cuidados de la CDMX y sistemas de cuidados a nivel alcaldía, deberán contar con:

-Servicios gratuitos como Centros de Cuidado Infantil (Cecui) para niños y niñas desde los 43 días hasta los seis años de edad.

-Casas de día para el cuidado y desarrollo de adultos mayores.

-Centros de rehabilitación para personas con discapacidad.

-Servicios que redistribuyan la carga del trabajo de cuidados, como lavanderías populares y comedores comunitarios.

A la par, el Gobierno de la ciudad tendrá como tareas:

-Fomentar la formalización del trabajo de las personas cuidadoras remuneradas, así como el acceso a salarios dignos, seguridad social y prestaciones, además de la prevención y erradicación de toda forma de discriminación.

-Impulsar esquemas de profesionalización, capacitación, educación y certificación para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.

-Promover y dar apoyos para la creación de cooperativas destinadas a prestar servicios de cuidados, para impulsar la economía local y ampliar la oferta.

-Implementar programas de apoyo, de forma progresiva, para personas cuidadoras de tiempo completo que tengan a su cargo a personas con necesidades intensas de cuidados.