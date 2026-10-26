Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Paro de Transportistas en CDMX: estos son los puntos afectados y sus demandas

Cuatro organizaciones de transportistas se manifestarán en los principales puntos de acceso a la Ciudad de México para demandar a las autoridades seguridad y mejores condiciones.
lun 26 octubre 2026 07:58 AM
Añadir Expansión Política en Google
Un vehículo de carga amarillo en la caseta a Cuernavaca.
Organizaciones de transportistas anunciaron un paro este lunes 26 de octubre; se manifestarán en los principales puntos de acceso a la Ciudad de México. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com)

Este lunes 26 de octubre transportistas realizarán un paro por tiempo indefinido en la Ciudad de México, por lo que serán afectados los principales puntos de acceso a la capital.

La protesta busca exigir al Gobierno de México mayor seguridad en carreteras, así como disminuir impuestos para el sector dedicado al transporte de mercancías en el país.

Publicidad

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos serán los puntos afectados por la manifestación de transportistas:

-Caseta Autopista México - Querétaro
-Caseta Autopista México - Pachuca
-Caseta Autopista México - Cuernavaca
-Caseta Autopista México - Puebla

Las organizaciones de transportistas advirtieron que no bloquearán de forma total los accesos, sino que colocarán las unidades en los carriles laterales como parte de su protesta.

Sin embargo, la presencia de unidades de grandes dimensiones como camiones de carga y trailers pueden afectar la circulación para otros vehículos.

Desde las 7:30 horas un contingente de transportistas se concentrará en la Central de Carga Vallejo, en Calzada Vallejo 1830, alcaldía Gustavo A. Madero.

Te puede interesar:

Hoy No Circula en CDMX: ¿Qué autos nos salen hoy, lunes 29 de septiembre de 2025?
Hoy No Circula lunes 26 de octubre 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex El Hoy No Circula aplica de las 5:00 a 22:00 horas. Evita multas y revisa qué autos no podrán circular en la CDMX y el Edomex.


¿Por qué los transportistas se van a paro?

Organizaciones de transportistas tienen dos demandas principales: una en seguridad y otra económica.

Primero, exigen al Gobierno de México resolver el problema de seguridad en las carreteras del país con mayor vigilancia, pues denuncian que constantemente son víctimas de robos, extorsiones y violencia.

La segunda demanda es disminuir los impuestos que deben pagar los transportistas.

En específico, los transportistas piden que se mantenga en 300 millones de pesos el límite de ingresos anuales que deben tener las empresas para acceder al beneficio fiscal que les permite deducir de sus ingresos el gasto en casetas.

Sin embargo, la propuesta fiscal para 2027 plantea reducir ese umbral a 250 millones de pesos, lo que limitaría el acceso a este beneficio para las empresas del sector.

Publicidad

No obstante, los transportistas aseguran que enfrentan costos cada vez más altos en combustible y para la recuperación de unidades, así como pérdidas económicas por los constantes robos en las carreteras del país.

A la par, buscan presionar para que las compañías aseguradoras de las autopistas indemnicen a los transportistas cuando una unidad es robada y no logra ser recuperada.

Lee también:

Trabajos de instalación en el Zócalo para la Catrina Monumental
CDMX

¿Cuándo llegará al Zócalo de CDMX la Catrina más grande del mundo?

La protesta de transportistas es convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

Publicidad

Tags

Ciudad de México Manifestaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad