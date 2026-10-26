De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos serán los puntos afectados por la manifestación de transportistas:

-Caseta Autopista México - Querétaro

-Caseta Autopista México - Pachuca

-Caseta Autopista México - Cuernavaca

-Caseta Autopista México - Puebla

Las organizaciones de transportistas advirtieron que no bloquearán de forma total los accesos, sino que colocarán las unidades en los carriles laterales como parte de su protesta.

Sin embargo, la presencia de unidades de grandes dimensiones como camiones de carga y trailers pueden afectar la circulación para otros vehículos.

Desde las 7:30 horas un contingente de transportistas se concentrará en la Central de Carga Vallejo, en Calzada Vallejo 1830, alcaldía Gustavo A. Madero.





¿Por qué los transportistas se van a paro?

Organizaciones de transportistas tienen dos demandas principales: una en seguridad y otra económica.

Primero, exigen al Gobierno de México resolver el problema de seguridad en las carreteras del país con mayor vigilancia, pues denuncian que constantemente son víctimas de robos, extorsiones y violencia.

La segunda demanda es disminuir los impuestos que deben pagar los transportistas.

En específico, los transportistas piden que se mantenga en 300 millones de pesos el límite de ingresos anuales que deben tener las empresas para acceder al beneficio fiscal que les permite deducir de sus ingresos el gasto en casetas.

Sin embargo, la propuesta fiscal para 2027 plantea reducir ese umbral a 250 millones de pesos, lo que limitaría el acceso a este beneficio para las empresas del sector.