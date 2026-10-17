Más conectividad y plusvalía: así transforman el Cablebús y las Utopías el valor de las casas en Iztapalapa y GAM

El teleférico es uno de los proyectos que forman parte de la transformación urbana de la Ciudad para mejorar la movilidad y el acceso a espacios públicos, y cuya inversión coincide además con un aumento en el valor de las viviendas.

En el caso de Gustavo A. Madero, los precios aumentaron 72.7%, mientras que en Iztapalapa 59.8% entre 2021 –cuando se inauguraron las líneas 1 y 2 del Cablebús– y junio de 2026.

Estas alzas superan el incremento de 34.9% registrado en la Ciudad de México, de acuerdo con Index de Inmuebles24 , portal especializado en la venta y renta de viviendas.

Cambio del precio de vivienda en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Ciudad de México, de julio de 2021 a junio de 2026, de acuerdo con el Index de Inmuebles24. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)



Los hogares en ambas alcaldías aumentaron su valor por arriba del promedio de la Ciudad de México, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que mide la evolución de los precios de las viviendas con crédito hipotecario.

Evolución en Iztapalapa y Gustavo A. Madero del Índice SHF de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)



Aunque una mejor conectividad y más servicios pueden hacer más atractivas estas zonas para vivir, la plusvalía no necesariamente se traduce en dinero disponible para las familias que habitan en ellas.



Rosalba González Loyde, especialista en vivienda y desarrollo urbano, explica que cuando se genera una obra pública el inmueble y el suelo vale más, sin embargo las familias no necesariamente van a convertir esa plusvalía en ingreso disponible si no buscan rentabilizar sobre ese bien.

“Es decir, si viven ahí no van a ver de manera directa esa plusvalía, lo van a ver si venden su inmueble o si lo ponen en renta”, explica la doctora Sociedad y Territorio por la UAM y maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.