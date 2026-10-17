Más conectividad y plusvalía: así transforman el Cablebús y las Utopías el valor de las casas en Iztapalapa y GAM

Ana Fernández, de 21 años, toma de lunes a viernes la Línea 1 del Cablebús para ir a sus clases en Ciudad Universitaria y de regreso a su hogar en Iztapalapa. Aunque en las horas de mayor demanda puede esperar hasta 30 minutos para abordar una cabina, prefiere este transporte desde que sufrió un asalto en un microbús, en 2021.
“A veces me tardo más en la fila que en el trayecto, pero prefiero mil veces el Cablebús”, cuenta.
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El teleférico es uno de los proyectos que forman parte de la transformación urbana de la Ciudad para mejorar la movilidad y el acceso a espacios públicos, y cuya inversión coincide además con un aumento en el valor de las viviendas.
En el caso de Gustavo A. Madero, los precios aumentaron 72.7%, mientras que en Iztapalapa 59.8% entre 2021 –cuando se inauguraron las líneas 1 y 2 del Cablebús– y junio de 2026.
Estas alzas superan el incremento de 34.9% registrado en la Ciudad de México, de acuerdo con Index de Inmuebles24, portal especializado en la venta y renta de viviendas.
Los hogares en ambas alcaldías aumentaron su valor por arriba del promedio de la Ciudad de México, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que mide la evolución de los precios de las viviendas con crédito hipotecario.
Aunque una mejor conectividad y más servicios pueden hacer más atractivas estas zonas para vivir, la plusvalía no necesariamente se traduce en dinero disponible para las familias que habitan en ellas.
Rosalba González Loyde, especialista en vivienda y desarrollo urbano, explica que cuando se genera una obra pública el inmueble y el suelo vale más, sin embargo las familias no necesariamente van a convertir esa plusvalía en ingreso disponible si no buscan rentabilizar sobre ese bien.
“Es decir, si viven ahí no van a ver de manera directa esa plusvalía, lo van a ver si venden su inmueble o si lo ponen en renta”, explica la doctora Sociedad y Territorio por la UAM y maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Cablebús y Utopías y el impacto en la calidad de vida
La red de Cablebús es una de las obras han transformado la movilidad en la Ciudad de México: la Línea 1, en Gustavo A. Madero, va de Indios Verdes a Cuautepec a lo largo de 9.2 kilómetros en seis estaciones. En tanto la Línea 2 atraviesa Iztapalapa con 10.6 kilómetros de teleférico de Constitución de 1917 a Santa Marta.
Se suman 14 Utopías en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero está próximo a inaugurarse el primero de estos espacios, la Utopía ‘Hermanos Galeana’, que será una de las más grandes de la ciudad con una extensión de 23 hectáreas que incluirá un campo de golf y un espacio de experiencias sensoriales sobre el universo llamado ‘Aventura Galáctica’.
Las Utopías son espacios públicos que ofrecen actividades recreativas, deportivas y culturales de forma gratuita, así como servicios del Sistema Público de Cuidados: Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), Casas de Día para Adultos Mayores, Centros de Rehabilitación para personas con discapacidad o problemas de movilidad y servicios médicos.
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En alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero se ve el cambio en la calidad de vida de sus habitantes, como el tiempo para ir a la escuela o el trabajo en el caso del Cablebús, así como la facilidad de acceder a servicios con las Utopías, considera el urbanistaIván Amador Maldonado.
“Hay gente que está empezando a ahorrar cerca de una hora de traslados diarios. Una hora regresársela a una familia es increíble: es tiempo que pueden descansar, es tiempo que pueden jugar, es tiempo que pueden hacer ejercicio, platicar, simplemente cuidarse", señala.
El futuro: más Utopías y Cablebús en CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México ha comenzado la construcción de tres líneas más del Cablebús: Línea 4 en Tlalpan y Coyoacán, Línea 5 en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y Línea 6 en Tláhuac y Milpa Alta, que representarán una inversión por arriba de los 17,000 millones de pesos.
A la par, tiene el objetivo de construir un total de 100 Utopías en las 16 alcaldías de la ciudad, de las cuales ya abrieron ocho fuera de Iztapalapa, más 32 que están en proceso de construcción o por comenzar obra este 2026.