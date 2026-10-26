En 10 años, el Gran Premio de México acumuló 157,594 mdp en derrama económica y sumará otros 22,000 en 2026

Beneficios económicos de la Fórmula 1 para hoteles y restaurantes
El dinero que se toca aparece en los hoteles. En 2021, con 372,000 aficionados en tres días, la ocupación llegó a 97 por ciento en las zonas cercanas al Autódromo y a 63.7 por ciento en toda la capital, según el Gobierno de la Ciudad de México. Llegaron más de 188,000 turistas. El hospedaje dejó 192.1 millones de pesos; los servicios turísticos, 2,183 millones.
La asistencia casi no se mueve. En 2023 fueron 400,639 personas; en 2025, llegaron 401,326. Lo que crece es el gasto de los visitantes, la operación del evento, la actividad de los patrocinadores y el valor de la transmisión. CIE reportó 19,840 millones de pesos para 2025.
La vitrina, además, tiene precio. Según el Gobierno capitalino, la exposición acumulada de las primeras nueve ediciones superó los 76,000 millones de pesos, y sólo en 2024 la marca Ciudad de México alcanzó 11,000 millones. Pero un valor publicitario no es un ingreso fiscal ni una venta en caja. Rinde sólo si la visibilidad se convierte en visitantes, inversión y negocios que sobrevivan al fin de semana.
Ese es el reto: que el impulso llegue a más sectores y que los empleos del Gran Premio se vuelvan oportunidades sostenidas.
Aquella persiana volverá a bajar el domingo por la noche. Las cuentas del Gran Premio, no.
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Información publicada originalmente en Sports Illustrated; se reproduce con autorización del sitio .