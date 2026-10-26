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CDMX

En 10 años, el Gran Premio de México acumuló 157,594 mdp en derrama económica y sumará otros 22,000 en 2026

Luego de una década, el Gran Premio de México sigue acumulando millones en derrama, para este año 2026, la Canaco de la CDMX proyecta unos 22,228 millones de pesos.
lun 26 octubre 2026 04:35 PM
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Gran Premio de México F1
El Gran Premio de México fue reconocido como uno de los mejores lugares para ver una competencia de la Fórmula 1. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

Entre 2015 y 2025, el Gran Premio de México acumuló 157,594 millones de pesos en derrama económica y exposición mediática, según CIE. Canaco proyecta 22,228 millones más para 2026.

Antes de que amanezca, una persiana metálica sube con estruendo en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Adentro hay mesas apiladas, cajas de refresco y un pizarrón con precios que cambiaron la semana pasada. Faltan pocos días para la carrera y el negocio ya trabaja para ella.

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Así empieza el Gran Premio de México: mucho antes de que un motor se encienda. Hay habitaciones reservadas desde hace meses, choferes que planean turnos dobles y restaurantes que preparan mesas para visitantes de otros países. La bandera a cuadros cae el domingo. La economía de la carrera no espera esa señal.


¿Cuánto dinero ha generado la Fórmula 1 en México desde 2015?

Desde 2015, cuando la Fórmula 1 volvió al calendario, el evento levantó una maquinaria que rebasa las tribunas. Corporación Interamericana de Entretenimiento, organizadora de la competencia, calcula que hasta 2025 acumuló 157,594 millones de pesos en derrama económica y exposición mediática. Suma también 93,175 empleos y 12,629 millones de pesos en derrama salarial. Para 2026, la Canaco Ciudad de México proyecta 22,228 millones más. Su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, sitúa esa cifra 6.5 por ciento por encima de la estimación del año anterior.

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La cifra grande esconde dos dineros distintos. Uno circula: lo que se paga por un cuarto, un taxi, una cerveza, un boleto. El otro es una promesa de publicidad: lo que valdría mostrar a la capital ante una audiencia global.

¿Cuánto dinero genera el Gran Premio de México?

La primera edición lo muestra. De los 12,761 millones reportados en 2015, solamente 3,944 fueron contribución económica del Gran Premio, 4,705 correspondieron a exposición en medios y 4,112 a la remodelación del circuito. En 2023, el análisis encargado por CIE asignó 5,242 millones a derrama directa y 9,854 a exposición mediática: casi dos de cada tres pesos son visibilidad.

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Beneficios económicos de la Fórmula 1 para hoteles y restaurantes

El dinero que se toca aparece en los hoteles. En 2021, con 372,000 aficionados en tres días, la ocupación llegó a 97 por ciento en las zonas cercanas al Autódromo y a 63.7 por ciento en toda la capital, según el Gobierno de la Ciudad de México. Llegaron más de 188,000 turistas. El hospedaje dejó 192.1 millones de pesos; los servicios turísticos, 2,183 millones.

La asistencia casi no se mueve. En 2023 fueron 400,639 personas; en 2025, llegaron 401,326. Lo que crece es el gasto de los visitantes, la operación del evento, la actividad de los patrocinadores y el valor de la transmisión. CIE reportó 19,840 millones de pesos para 2025.

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La vitrina, además, tiene precio. Según el Gobierno capitalino, la exposición acumulada de las primeras nueve ediciones superó los 76,000 millones de pesos, y sólo en 2024 la marca Ciudad de México alcanzó 11,000 millones. Pero un valor publicitario no es un ingreso fiscal ni una venta en caja. Rinde sólo si la visibilidad se convierte en visitantes, inversión y negocios que sobrevivan al fin de semana.

Ese es el reto: que el impulso llegue a más sectores y que los empleos del Gran Premio se vuelvan oportunidades sostenidas.

Aquella persiana volverá a bajar el domingo por la noche. Las cuentas del Gran Premio, no.

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Información publicada originalmente en Sports Illustrated; se reproduce con autorización del sitio .

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Tags

Ciudad de México Deportes Autódromo Hermanos Rodríguez Fórmula 1

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