En 10 años, el Gran Premio de México acumuló 157,594 mdp en derrama económica y sumará otros 22,000 en 2026

Así empieza el Gran Premio de México: mucho antes de que un motor se encienda. Hay habitaciones reservadas desde hace meses, choferes que planean turnos dobles y restaurantes que preparan mesas para visitantes de otros países. La bandera a cuadros cae el domingo. La economía de la carrera no espera esa señal.





¿Cuánto dinero ha generado la Fórmula 1 en México desde 2015?

Desde 2015, cuando la Fórmula 1 volvió al calendario, el evento levantó una maquinaria que rebasa las tribunas. Corporación Interamericana de Entretenimiento, organizadora de la competencia, calcula que hasta 2025 acumuló 157,594 millones de pesos en derrama económica y exposición mediática. Suma también 93,175 empleos y 12,629 millones de pesos en derrama salarial. Para 2026, la Canaco Ciudad de México proyecta 22,228 millones más. Su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, sitúa esa cifra 6.5 por ciento por encima de la estimación del año anterior.

La cifra grande esconde dos dineros distintos. Uno circula: lo que se paga por un cuarto, un taxi, una cerveza, un boleto. El otro es una promesa de publicidad: lo que valdría mostrar a la capital ante una audiencia global.

¿Cuánto dinero genera el Gran Premio de México?

La primera edición lo muestra. De los 12,761 millones reportados en 2015, solamente 3,944 fueron contribución económica del Gran Premio, 4,705 correspondieron a exposición en medios y 4,112 a la remodelación del circuito. En 2023, el análisis encargado por CIE asignó 5,242 millones a derrama directa y 9,854 a exposición mediática: casi dos de cada tres pesos son visibilidad.

