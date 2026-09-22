CDMX, Monterrey y Guadalajara destinan más de 64,000 mdp a combatir el tráfico y la dependencia al carro

Ciudades congestionadas

La presión aumenta conforme las ciudades concentran a una mayor parte de la población. Siete de cada 10 personas en el mundo vivirán en una metrópoli, de acuerdo con ONU-Hábitat, y México ya tiene al 69% de su población viviendo en ciudades.

El desafío es que esta concentración urbana ocurre en un contexto de creciente congestión: la Ciudad de México ocupa el primer lugar mundial en el Ranking 2025 realizado por Tomtom Traffic, con 75.9% de congestión y 184 horas perdidas al año por persona en horas pico.

Guadalajara se coloca en el puesto 17 del ranking con una congestión del 63.3% y 126 horas perdidas, mientras Monterrey tiene el lugar 111 con 48% de congestión y 89 horas perdidas por persona cada año.

La congestión vehicular no solo cobra horas de vida: el 23% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero – como dióxido de carbono y metano– vienen del autotransporte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) .







A eso se suma que a nivel nacional, la cantidad de autos incrementó un 31.23% de 2019 a 2026; en contraste, los camiones de pasajeros aumentaron solo un 16.5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) .

Incremento de autos contra incremento de camiones de pasajeros en circulación en México de 2019 a 2026, de acuerdo con datos del INEGI. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)





La inversión en movilidad

Entre las proyectos destacan en la Ciudad de México, las nuevas líneas de Cablebús y la renovación del Metro y Tren Ligero; en Monterrey, Nuevo León, avanza la construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey; mientras que Guadalajara, Jalisco, apuesta por autobuses eléctricos.