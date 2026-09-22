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México

CDMX, Monterrey y Guadalajara destinan más de 64,000 mdp a combatir el tráfico y la dependencia al carro

Nuevas líneas de Metro en Monterrey, más líneas de Cablebús en CDMX y más Trolebús son algunas de las apuestas millonarias para mejorar la movilidad y reducir la dependencia del automóvil.
mar 22 septiembre 2026 11:59 PM
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Un tren del monorriel de Monterrey a la izquierda; un Trolebús hacia Chalco en medio y dos cabinas del Cablebús de Ciudad de México a la derecha.
Nuevo León construye las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, el primer monorriel en México; en el Estado de México se prepara una nueva ruta del Trolebús y en Ciudad de México comenzó la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús. (Fotos: @samuel_garcias en X, Graciela López y Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com)

México enfrenta un reto de movilidad cada vez mayor: más personas viven en ciudades y el parque vehicular crece más rápido que el transporte de pasajeros. Al respecto, metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara han hecho esfuerzos para ampliar y modernizar sus sistemas de transporte público.

En los dos últimos años, se han invertido al menos 64,000 millones de pesos en proyectos que buscan reducir la dependencia del automóvil, desde nuevas líneas de Cablebús, Metro y Metrobús hasta sistemas eléctricos y teleféricos.

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Ciudades congestionadas

La presión aumenta conforme las ciudades concentran a una mayor parte de la población. Siete de cada 10 personas en el mundo vivirán en una metrópoli, de acuerdo con ONU-Hábitat, y México ya tiene al 69% de su población viviendo en ciudades.

El desafío es que esta concentración urbana ocurre en un contexto de creciente congestión: la Ciudad de México ocupa el primer lugar mundial en el Ranking 2025 realizado por Tomtom Traffic, con 75.9% de congestión y 184 horas perdidas al año por persona en horas pico.

Guadalajara se coloca en el puesto 17 del ranking con una congestión del 63.3% y 126 horas perdidas, mientras Monterrey tiene el lugar 111 con 48% de congestión y 89 horas perdidas por persona cada año.

La congestión vehicular no solo cobra horas de vida: el 23% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero – como dióxido de carbono y metano– vienen del autotransporte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) .


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A eso se suma que a nivel nacional, la cantidad de autos incrementó un 31.23% de 2019 a 2026; en contraste, los camiones de pasajeros aumentaron solo un 16.5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) .

Gráfica que muestra el aumento de autos en México contra el aumento de camiones de pasajeros.
Incremento de autos contra incremento de camiones de pasajeros en circulación en México de 2019 a 2026, de acuerdo con datos del INEGI. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)


La inversión en movilidad

Entre las proyectos destacan en la Ciudad de México, las nuevas líneas de Cablebús y la renovación del Metro y Tren Ligero; en Monterrey, Nuevo León, avanza la construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey; mientras que Guadalajara, Jalisco, apuesta por autobuses eléctricos.

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Nuevo León: crece el Metro de Monterrey

En Nuevo León se emprendió la construcción de dos líneas del Metro de Monterrey, así como la renovación de los autobuses para cambiar a tecnologías de bajas emisiones de contaminantes.

-Líneas 4 y 6 del Metro. Consiste en un sistema de monorriel, el primero en México, proyectado para estar listo y en operación en 2028. Su avance es del 95.5% en la construcción del viaducto y 56.6% en las estaciones de ambas líneas hasta el 7 de septiembre, de acuerdo con el Gobierno de Nuevo León. Se invirtieron alrededor de 22,020.8 millones de pesos hasta marzo de 2026, pero el costo total del proyecto se estima en 37,000 millones de pesos.

-Autobuses sustentables: 4,000 nuevos autobuses impulsados por diésel, gas natural y eléctricos con inversión de 9,000 millones de pesos. Las unidades incluyen aire acondicionado, Wi-Fi, GPS, cámaras conectadas al C5 y accesibilidad universal.

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Jalisco: apuesta por autobuses eléctricos

De cara al Mundial de Futbol, en Jalisco se decidió crecer el sistema Mi Macro integrado por Autobuses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) del Área Metropolitana de Guadalajara.

-Mi Macro Aeropuerto: la Línea 5, inaugurada en junio, cuenta con 41 autobuses eléctricos que dan servicio en 32 kilómetros a través de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto. Se invirtieron 5,530 millones de pesos, además se contempla que tendrá una próxima ampliación hacia el corredor industrial El Salto, con 4,500 millones de pesos.

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-Mi Macro Periférico: Se amplió hacia Tonalá con tres estaciones: Los Conejos, Santa Paula y el Centro de Tonalá, con inversión de 280 millones de pesos.

-Mi Tren Línea 4 (Tren Ligero): En la nueva conexión para el sur del Área Metropolitana de Guadalajara, inaugurada en diciembre de 2025, se invirtieron 9,725 millones de pesos.

CDMX: renovación y más Cablebús

La Ciudad de México decidió invertir en la renovación de dos líneas de transporte público ya existentes: la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero. A la par creció su red de Trolebús y comenzó la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús.

-Línea 2 del Metro: aumentó de 28 a 34 trenes y 16 de las 24 estaciones fueron remodeladas, de Revolución a Tasqueña. 2,200 millones de pesos.

-Tren Ligero ‘El Ajolote’: renovación de estaciones, ampliación de la terminal Tasqueña, nuevo sistema de regulación y control y adquisición de 17 trenes nuevos. 2,387 millones de pesos.

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-Nuevas líneas de Cablebús: El inicio de construcción de la Línea 5 (Magdalena Contreras - Álvaro Obregón) y 6 (Milpa Alta-Tláhuac) por 4,559.7 millones de pesos del Gobierno capitalino y Línea 4 (Tlalpan-Coyoacán) con 4,754 millones de pesos del Gobierno federal.

-Nuevas rutas de Trolebús: En la Línea 0 ‘El Chapulín’ de Chapultepec a Universidad y Línea 14 ‘Animales silvestres’ de Huipulco a Universidad se están invirtiendo 1,600 millones de pesos.

La apuesta por la movilidad crece

En otras entidades, también se han hecho apuestas por la movilidad, como el Estado de México que crece el transporte público en su zona oriente; mientras Puebla va por sus primeras cuatro líneas de teleférico y Yucatán va 100% eléctrico con IE-TRAM.

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Puebla: arranca construcción de Cablebús

Este 2026 Puebla inició apostando de lleno por crear su propia red de Cablebús, pese a que el proyecto ha recibido oposición de grupos ciudadanos quienes se han manifestado por la falta de consulta previa y preocupados por el impacto ambiental de las obras.

-Cuatro líneas de Cablebús: La apuesta es crear 14.6 kilómetros de teleféricos. Su construcción comenzó en agosto de 2026. Se proyectan 6,752 millones de pesos y se prevé que estén listas en 2029, pues las obras llevarán alrededor de dos años y un año más será para realizar pruebas y afinar la operación.

Próximas líneas de Cablebús en Puebla:

  • CIS Angelópolis–Parque Juárez
  • Parque Juárez–Xonaca
  • Xonaca–Amalucan
  • Parque Biblioteca–Unidad Deportiva

Edomex: crecer transporte en el oriente

En el Estado de México se busca fortalecer el transporte público en especial en la zona oriente, con proyectos financiados por el Gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

-Trolebús Ixtapaluca–Caseta Vieja: Construcción de 10 kilómetros con 12 estaciones de la nueva línea 100% eléctrica, contará con conexión con el Trolebús Chalco-Santa Martha. Su construcción comenzó en diciembre de 2025 y se espera esté listo en julio de 2027. Para el proyecto se destinaron 2,500 millones de pesos.

-Mexibús Vicente Villada–Panteón Los Rosales: Sistema de BRT con cinco kilómetros y siete estaciones como ampliación de la Línea 3 que actualmente va de Pantitlán a Chimalhuacán con inversión de 600 millones de pesos.

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Yucatán: autobuses 100% eléctricos

En Mérida, capital de Yucatán se implementó el primer sistema 100% eléctrico con autobuses BRT en el sureste de México, como parte de la red de transporte Va y Ven.

IE-TRAM: comenzó a operar en 2023, conecta a Mérida con los municipios de Kanasín y Umán, además de enlazar con las estaciones del Tren Maya.

Información sobre principales proyectos de movilidad en ciudades mexicanas.
Principales proyectos de movilidad en CDMX, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Puebla y Yucatán. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

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movilidad Movilidad eléctrica

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