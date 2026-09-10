Contra el tráfico en Reforma: empresas apuestan por Ecobici y transporte corporativo

“De los 2,000 colaboradores que trabajan en Torre Diana, la mitad –1,000– están usando Ecobici. (…) Es un muy buen número, es un numerote y nos parece emocionante”, afirmó Mónica Aspe, CEO de AT&T México.

El esfuerzo es parte de la iniciativa Movin Paseo de la Reforma impulsada desde 2019, con la cual se ha logrado:

- Reducir 31.1% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por autos.

-Lograr que 50% más trabajadores lleguen en bicicleta.

- Bajar en 31.9% los kilómetros recorridos en auto.

- Evitar la emisión de 926 toneladas de CO2 al aire.



Paseo de la Reforma es una avenida con una alta concentración de corporativos y oficinas, lo cual causa tráfico vial y contaminación.

Sin embargo, también es una zona con un alto potencial para replantear la forma de moverse al trabajo, señaló Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México.

“Es la zona donde hay mayor infraestructura y mejores servicios de movilidad sostenible: tenemos líneas de Metro, de Metrobús, de Ecobici, ciclovías de muy buena calidad, banquetas amplias”, indicó al presentar los resultados de la iniciativa.

Peón destacó los cambios que se pueden lograr en movilidad cuando las empresas impulsan acciones como dar membresías de Ecobici a sus colaboradores, ofrecer esquemas híbridos de trabajo, así como subsidios al transporte público con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI).