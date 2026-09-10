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Contra el tráfico en Reforma: empresas apuestan por Ecobici y transporte corporativo

Once empresas han logrado evitar 926 toneladas de CO2 al aire al ofrecer a sus trabajadores opciones de movilidad para llegar a sus oficinas en Paseo de la Reforma.
jue 10 septiembre 2026 03:49 PM
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Dos jóvenes viajan a bordo de bicicletas de Ecobici en la Ciudad de México.
Dar membresías de Ecobici y ofrecer transporte corporativo son opciones con las que empresas han buscado mejorar la movilidad de sus colaboradores para llegar a sus oficinas en Paseo de la Reforma. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

Con 2.5 millones de puestos de trabajo concentrados en Paseo de la Reforma, once empresas van contra el tráfico a vuelta de rueda y la contaminación de los autos al impulsar el uso de la bicicleta y el transporte corporativo como mejores opciones de movilidad para sus trabajadores.

AT&T México regaló membresías de Ecobici a sus 2,000 colaboradores que de lunes a viernes se trasladan a la Torre Diana y logró que la mitad llegue en bicicleta al corporativo.

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“De los 2,000 colaboradores que trabajan en Torre Diana, la mitad –1,000– están usando Ecobici. (…) Es un muy buen número, es un numerote y nos parece emocionante”, afirmó Mónica Aspe, CEO de AT&T México.

El esfuerzo es parte de la iniciativa Movin Paseo de la Reforma impulsada desde 2019, con la cual se ha logrado:

- Reducir 31.1% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por autos.
-Lograr que 50% más trabajadores lleguen en bicicleta.
- Bajar en 31.9% los kilómetros recorridos en auto.
- Evitar la emisión de 926 toneladas de CO2 al aire.

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Paseo de la Reforma es una avenida con una alta concentración de corporativos y oficinas, lo cual causa tráfico vial y contaminación.

Sin embargo, también es una zona con un alto potencial para replantear la forma de moverse al trabajo, señaló Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México.

“Es la zona donde hay mayor infraestructura y mejores servicios de movilidad sostenible: tenemos líneas de Metro, de Metrobús, de Ecobici, ciclovías de muy buena calidad, banquetas amplias”, indicó al presentar los resultados de la iniciativa.

Peón destacó los cambios que se pueden lograr en movilidad cuando las empresas impulsan acciones como dar membresías de Ecobici a sus colaboradores, ofrecer esquemas híbridos de trabajo, así como subsidios al transporte público con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

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La Torre BBVA cuenta con 2,000 cajones de estacionamiento para sus colaboradores. No obstante también busca reducir el uso del auto particular entre sus trabajadores al apostar por el transporte corporativo: brinda 300,000 viajes al año en 28 rutas que incluyen tanto las oficinas en Paseo de la Reforma como las sedes en Parques Polanco, Centro de Procesamiento de Datos en Atizapán y Tecnoparque en Azcapotzalco.

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“Estamos convencidos de lo colectivo y de que más empresas se sumen a este tipo de iniciativas porque el tener rutas lo que vas a hacer es desincentivar que mucha de esa gente venga en auto”, afirmó Paul Piña, director Planeación Inmobiliaria y Control Presupuestal en BBVA México.

La iniciativa Movin Paseo de la Reforma es promovida por ITDP México y CoRe Ciudades Vivibles y Amables.

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Ciudad de México Ecobici movilidad

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