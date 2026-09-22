Hoy No Circula 22 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex este martes

Autos que no circulan este 22 de septiembre

- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que estas medidas aplican de 5:00 a 23:00 horas. Los autos con terminación de placas 7 y 8, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción.

Los autos eléctricos e híbridos están exentos de manera permanente del programa Hoy No Circula como un incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)





¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene contemplada la aplicación de esta modalidad durante este martes 22 de septiembre.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.