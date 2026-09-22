Hoy No Circula 22 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex este martes

Si tienes planeado utilizar tu auto este martes 22 de septiembre de 2026 toma precauciones, ya que las restricciones del programa Hoy No Circula se mantendrán de manera habitual.
Antes de salir de casa, verifica que tu auto pueda circular, y, en caso contrario, considera otras opciones de transporte como Ecobici , Metro, Metrobús o sistemas de taxi por aplicación.
Publicidad
Autos que no circulan este 22 de septiembre
- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.
- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Recuerda que estas medidas aplican de 5:00 a 23:00 horas. Los autos con terminación de placas 7 y 8, pero que tengan holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción.
Los autos eléctricos e híbridos están exentos de manera permanente del programa Hoy No Circula como un incentivo al uso de tecnologías alternativas.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene contemplada la aplicación de esta modalidad durante este martes 22 de septiembre.
Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Publicidad
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En estos municipios mexiquenses, el programa funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?
Los conductores que no respeten las restricciones del programa pueden ser multados, con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con la vigencia de 2026, estas son las sanciones:
- 20 UMAs: equivalente a 2,346 pesos.
- 30 UMAs: equivalente a 3,519 pesos.
Adicionalmente, las autoridades de movilidad pueden aplicar cargos adicionales por el arrastre y almacenamiento del auto en el depósito vehicular, lo que puede traducirse en un fuerte golpe para la cartera de los capitalinos.