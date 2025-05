11 estados llevan tres años retrasados con la ley de movilidad y suben muertes viales

“¿Por qué nosotros queremos que esté en la ley? Precisamente para que no le bajen dos rayitas al control que se debe ejercer sobre los factores que sabemos que cobran vidas. No queremos que esto quede en el Reglamento (de Tránsito) porque entonces las autoridades se ven sujetas a presiones, puede llegar un Ejecutivo que piense que esto no es tan importante o quiera darles gusto a los automovilistas”, explica la activista e integrante de la Coalición Movilidad Segura.

Por su parte, Gonzalo Peón considera que en la Ciudad de México es necesaria una revisión de los límites de velocidad, así como de la gestión de usuarios de la vía con mayor riesgo como los motociclistas, quienes representaron el 39.6% de las 533 muertes por hechos de tránsito en la capital registradas durante, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.