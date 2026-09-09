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CDMX

CDMX lo confirma: la licencia permanente desaparecerá, y esta es la última oportunidad para tenerla

Todavía puedes obtenerla en 2026, pero tendrás que completar el trámite antes de la fecha límite y acudir por el documento físico.
mié 09 septiembre 2026 11:44 AM
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Fotografía de la licencia para conducir de Ciudad de México.
(Especial)

La licencia permanente de conducir en CDMX todavía puede tramitarse, pero el proceso tiene una fecha límite que se acerca.

El Gobierno de la Ciudad de México decidió mantener este esquema durante el 2026 debido a la respuesta que ha tenido entre los automovilistas, por lo que quienes quieran obtenerla por primera vez o realizar el trámite correspondiente todavía tienen tiempo para hacerlo.

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Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México estableció el 31 de diciembre de 2026 como el último día para realizar el trámite de la licencia permanente. La extensión fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , junto con funcionarios de las áreas de movilidad, finanzas y planeación de la capital.

Desde que comenzó la expedición de este documento, el 16 de noviembre de 2024, hasta la fecha se han emitido 1,390,606 licencias permanentes. El programa también ha generado más de 2 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a un fideicomiso para proyectos de movilidad.

Ese dinero se utilizará en tres áreas: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público. La ampliación del trámite durante 2026 responde precisamente a la demanda que ha tenido el esquema.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Para realizar el trámite es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación oficial:

- Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

- CURP

- No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito

- No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol

- Aprobar el examen teórico de conocimientos viales, requisito obligatorio para quienes solicitan una licencia por primera vez.

- Comprobante de pago del trámite ( el costo es de 1,500 pesos)

El examen teórico aplica a quienes obtienen su licencia por primera vez. Durante el proceso también se solicita documentación como el comprobante de no adeudos y, en ese caso, el certificado del curso teórico.

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Así haces el trámite en línea

1. Ingresa a licenciapermanente.cdmx.gob.mx y selecciona “iniciar”.

2. Selecciona “nuevo trámite”. El sistema te llevará a la opción para comenzar el proceso de solicitud.

3. Ingresa con tu Llave CDMX. Utiliza tu cuenta para acceder al sistema y continuar con el trámite.

4. Indica qué trámite realizarás. Selecciona la opción correspondiente, ya sea una solicitud nueva o una reposición, y verifica que el documento solicitado sea la licencia permanente.

5. Elige cómo realizarás el pago. El sistema permite pagar en línea o generar una línea de pago para cubrir el monto correspondiente.

6. Completa tus datos y carga los documentos. Deberás proporcionar la información solicitada y adjuntar la identificación oficial, el comprobante de no adeudos y, para quienes obtienen su primera licencia, el certificado del curso teórico.

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7. Espera la confirmación del pago. Una vez que el sistema refleje el pago, recibirás en el correo electrónico registrado un certificado con el nuevo número de licencia.

Paso a paso para recoger la licencia permanente en un módulo

Después de completar el trámite, todavía falta acudir por el documento físico. Para hacerlo, primero debes programar una cita en uno de los módulos de Tesorería.

1. Entra al portal de citas de Finanzas. La cita se realiza en: https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas

2. Regístrate con tu CURP. El sistema solicitará este dato para comenzar el registro de la cita.

3. Acepta los términos. Lee y acepta las condiciones indicadas en el portal para continuar.

4. Selecciona “registrar”. Después de completar los datos solicitados, continúa con el registro de la cita.

5. Elige el módulo más cercano. El sistema permite seleccionar la sede de Tesorería a la que acudirás para recoger la licencia física.

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Ciudad de México Trámites

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