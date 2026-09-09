CDMX lo confirma: la licencia permanente desaparecerá, y esta es la última oportunidad para tenerla

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México estableció el 31 de diciembre de 2026 como el último día para realizar el trámite de la licencia permanente. La extensión fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , junto con funcionarios de las áreas de movilidad, finanzas y planeación de la capital.

Desde que comenzó la expedición de este documento, el 16 de noviembre de 2024, hasta la fecha se han emitido 1,390,606 licencias permanentes. El programa también ha generado más de 2 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a un fideicomiso para proyectos de movilidad.

Ese dinero se utilizará en tres áreas: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público. La ampliación del trámite durante 2026 responde precisamente a la demanda que ha tenido el esquema.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Para realizar el trámite es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación oficial:

- Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

- CURP

- No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito

- No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol

- Aprobar el examen teórico de conocimientos viales, requisito obligatorio para quienes solicitan una licencia por primera vez.

- Comprobante de pago del trámite ( el costo es de 1,500 pesos)

El examen teórico aplica a quienes obtienen su licencia por primera vez. Durante el proceso también se solicita documentación como el comprobante de no adeudos y, en ese caso, el certificado del curso teórico.