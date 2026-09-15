Entre banderas, Amlitos y productos chinos: así luce el camino al Zócalo por el Grito

Entre las banderas y los adornos para la celebración aparecen muñecas Lele de trapo, tarjetas de Pokémon, figuras de anime y máscaras de luchadores. También se ofrecen lentes Ray-Ban piratas de 50 pesos, fundas para celular y playeras de la Selección Mexicana.

Estas últimas muestran cómo cambian los precios conforme pasan las temporadas. Durante el Mundial de Futbol llegaron a venderse hasta en 500 pesos; ahora pueden encontrarse por 60 pesos cada una o en promoción de dos por 100.

Pero entre toda esta mercancía también están quienes mantienen una tradición familiar. Sarai Rodríguez, integrante de una familia de artesanos de San Pedro Totoltepec, se dedica a vender las banderas que fabrican.

“Nos llenaron de puro producto chino”, lamenta.

Entre banderas de México, puestos ofrecían todo tipo de mercancías sobre Avenida Juárez, entre ellos un puesto de perfumes pirata. (Foto: Shelma Navarrete )



Para los artesanos, las ventas se han visto afectadas por la competencia desleal de puestos que, afirma Sarai, ofrecen banderas hechas en China y de menor calidad. A ello se suma la presencia de otros puestos que venden todo tipo de mercancías y que terminan disputando a los mismos compradores.

“Cuando era niña y mi papá me traía a vender sí era negocio, se podía vivir de esto, ahora ya es muy difícil”, cuenta.

En medio de ese escenario, los productos patrios comparten espacio con otro tipo de mercancías que también forman parte del paisaje de los festejos.

Un puesto tradicional de venta de banderas sobre Avenida Juárez en 15 de septiembre. (Foto: Shelma Navarrete )



El expresidente Andrés Manuel López Obrador también aparece en el recorrido hacia el Zócalo, aunque no estará físicamente entre la multitud. Su imagen se encuentra en los Amlitos, los peluches que se ofrecen en distintos puestos previo a los festejos patrios.

