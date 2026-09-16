¿Hay Hoy No Circula el 16 de septiembre aunque es día festivo?

Este miércoles 16 de septiembre será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del inicio de la Independencia, por lo que muchas personas tendrán la jornada libre para realizar actividades, salir de casa o aprovechar el día festivo.
Sin embargo, que sea feriado no significa que todos los automóviles puedan circular libremente en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Si tienes pensado utilizar tu automóvil este miércoles, es importante revisar el Hoy No Circula, ya que el programa mantiene sus restricciones conforme al calendario habitual.
¿Qué autos no circulan el miércoles 16 de septiembre?
De acuerdo con el calendario regular del Hoy No Circula, este miércoles corresponde la restricción para los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.
La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. Por lo tanto, los automovilistas que tengan un vehículo con estas características deberán evitar circular durante ese periodo en las zonas donde opera el programa.
¿Habrá Doble Hoy No Circula el 16 de septiembre?
Por ahora, no hay una contingencia ambiental activa que implique aplicar restricciones adicionales para este miércoles.
Sin embargo, la situación puede cambiar si durante las próximas horas aumentan los niveles de contaminación y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina activar nuevamente una contingencia ambiental. En ese caso, las restricciones podrían modificarse.
¿Qué autos están exentos?
El programa contempla excepciones para determinados vehículos. Entre ellos están los que cuentan con holograma 00 y 0, además de vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ( Sedema).
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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?
Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.
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Multas por no respetar el programa Hoy No Circula
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.
Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.