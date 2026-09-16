¿Hay Hoy No Circula el 16 de septiembre aunque es día festivo?

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este miércoles, es importante revisar el Hoy No Circula, ya que el programa mantiene sus restricciones conforme al calendario habitual.

¿Qué autos no circulan el miércoles 16 de septiembre?

De acuerdo con el calendario regular del Hoy No Circula, este miércoles corresponde la restricción para los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)



La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. Por lo tanto, los automovilistas que tengan un vehículo con estas características deberán evitar circular durante ese periodo en las zonas donde opera el programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 16 de septiembre?

Por ahora, no hay una contingencia ambiental activa que implique aplicar restricciones adicionales para este miércoles.

Sin embargo, la situación puede cambiar si durante las próximas horas aumentan los niveles de contaminación y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina activar nuevamente una contingencia ambiental. En ese caso, las restricciones podrían modificarse.

¿Qué autos están exentos?

El programa contempla excepciones para determinados vehículos. Entre ellos están los que cuentan con holograma 00 y 0, además de vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ( Sedema).