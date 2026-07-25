La fiesta mundialista destapó una carencia urbana: la escasez de botes de basura en espacios públicos

El problema del manejo de la basura en espacios públicos no es exclusivo en Reforma, la ausencia también se registra en la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús.

En ambos sistemas, las autoridades han explicado en distintas ocasiones que su retiro responde a razones de seguridad y protección civil, además de facilitar las labores de limpieza y evitar la acumulación de residuos, lo que obliga a millones de usuarios a conservar consigo la basura.

Personal de limpieza comenzó las labores de recolección de basura durante las primeras horas de la madrugada del jueves sobre Paseo de la Reforma y los alrededores del Ángel de la Independencia, tras las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana 3-0 ante Chequia. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Para Guillermo Bernal, la solución no radica en promover la corresponsabilidad ciudadana, sino hacerlo sin desarrollar un sistema integral de manejo de residuos, para lo que considera indispensable establecer horarios fijos para el paso de los camiones recolectores, instalar papeleras permanentes y fortalecer las condiciones laborales del personal que realiza gran parte de la separación de residuos sin el equipo adecuado.

"Puedes pedirle a la gente que conserve su basura, pero necesitas ofrecer alternativas. Si no existen papeleras suficientes, horarios claros de recolección ni infraestructura para depositar los residuos, lo que termina ocurriendo es que la basura permanece en la vía pública", explicó.

Las ciudades mejor diseñadas no son las que limpian más rápido, sino las que ponen las condiciones para que los problemas pasen menos. Cuando hay suficientes lugares para tirar la basura, mantener limpio el espacio público se vuelve mucho más fácil para todos, Guillermo Bernal, director ejecutivo de The Place Institute.

En 2025 el Gobierno de la Ciudad de México creó la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), organismo encargado de impulsar políticas de economía circular, separación y aprovechamiento de residuos, además de coordinar estrategias para mejorar la infraestructura destinada a su manejo.

La Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México establece que el servicio público de limpia es una responsabilidad compartida entre el Gobierno capitalino y las alcaldías.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) tiene entre sus atribuciones coordinar la prestación del servicio público de limpia y conducir la política de gestión integral de residuos, mientras que las alcaldías deben operar los servicios de barrido, recolección y manejo de residuos en su territorio, así como mantener la infraestructura necesaria para estas tareas.