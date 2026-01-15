Publicidad

México

Más de 34,000 plantas ornamentales, el incentivo con el que la CDMX busca rescatar árboles de Navidad

Mientras Nueva York obliga, la CDMX incentiva el reciclaje de árboles de Navidad mediante la campaña "Árbol por Árbol, la ciudad reverderce".
jue 15 enero 2026 05:33 PM
La CDMX te da un 'premio' por tu árbol de Navidad: el plan para que no terminen en el bote de basura
Desde el 6 de enero de 2026 comenzó la jornada Árbol por Árbol, implementada por diversas alcaldías, que tienen cómo obtener la recolección, acopio y/o triturado de los arboles. (Foto: Camila Ayala Benabib/ Cuartoscuro)

Mientras en ciudades como Nueva York, Estados Unidos, el reciclaje de árboles naturales de Navidad es una obligación con fechas estrictas y multas para quien incumple, en la Ciudad de México la estrategia es distinta, pues el gobierno se enfoca en ampliar la infraestructura y apela a la conciencia ciudadana para evitar que los pinos naturales utilizados durante las fiestas decembrinas terminen en tiraderos o en las banquetas.

En entrevista para Expansión, César Sánchez Ibarra, director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental en la capital, explicó que en este 2026 la capital reforzó una estrategia basada en incentivos y educación ambiental, por lo que ya fueron distribuidas más de 34,000 plantas ornamentales, las cualese serán intercambiadas por árboles de navidad y flores de nochebuena.

De esta manera, se busca que los árboles naturales que adornaron casas y oficinas durante Navidad sean ahora destinados a procesos como la elaboración de composta y cobertura vegetal.

La Ley de Cultura Cívica de la capital considera una infracción arrojar, depositar o abandonar residuos en lugares no autorizados, no obstante, el abandono de árboles en las calles y botes de basura es una imagen que se repite, por lo que desde la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se impulsa la campaña "Árbol por Árbol, tu ciudad reverdece", que tiene como objetivo el acopio y reciclaje de estos desechos naturales.

“Uno de los principales retos ha sido acercar la accesibilidad a la ciudadanía a los centros de acopio, por ello pasamos ya de tener un centro de acopio por alcaldía a contar este año con 99 sitios en toda la ciudad”, explicó Sánchez Ibarra.

Más centros, más incentivos

Según el director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, cada año la capital busca incentivar a los ciudadanos a cambiar hábitos como dejar los árboles en la banqueta o en los contenedores, con la idea de que “el camión se los llevará”. Esto se debe a que muchos aún creen que dejarlos en los centros de reciclaje implica perder tiempo, gastar combustible y recorrer largos trayectos.

El programa "Árbol por Árbol, tu ciudad reverdece", que comenzó en 2019, refuerza su incentivo a la participación ciudadana en el reciclaje. Además de ampliar la red de centros de reciclaje, promueve el intercambio de árboles de Navidad y flores de Nochebuena por plantas ornamentales, como helechos, producidas en los viveros de la ciudad.

Los resultados de este programa comienzan a reflejarse en las cifras. Durante la temporada pasada, la Sedema entregó más de 41,000 plantas a cambio de árboles y nochebuenas. Mientras que en los primeros días de este año, ya se distribuyeron más de 34,000 plantas entre las 16 alcaldías.

“La gente recibe una planta y eso genera una respuesta positiva. Hay una sonrisa, un agradecimiento, y eso va incentivando la participación”, afirmó Sánchez Ibarra.

Aun así, coincidió en que el volumen de árboles recuperados aún es limitado frente al total que se comercializa en la ciudad. En promedio, cada año se recolectan entre 16,000 y 20,000 árboles en los centros de acopio oficiales.

“Todavía hay un porcentaje importante de personas que prefieren abandonar el árbol en la banqueta, aun cuando invirtieron más de 1,000 pesos en comprarlo”, reconoció el funcionario, quien dijo que falta cambiar la mentalidad, en la que los ciudadanos asuman que comprar un árbol implica también la responsabilidad de disponerlo correctamente para que sea desecho.

¿Qué pasa con los árboles de navidad recolectados en la CDMX?

De acuerdo con el director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, una vez recolectados, los árboles tienen dos destinos principales. Una parte se tritura para producir mulch, un material que se coloca alrededor de árboles y áreas verdes para conservar la humedad del suelo. Mientras que el resto se somete a procesos de compostaje más complejos.

Esta producción de astillado o mulch se utiliza como cobertura alrededor del arbolado y en camellones para conservar humedad y reducir evaporación.

“Ese triturado mantiene la humedad un mayor tiempo… permitiéndole al árbol un mayor bienestar”, explicó.

Mientras que la ruta del compostaje, que es más lenta y técnica, implica que tras el acopio el material se limpie de contaminantes y se triture. Luego se mezcla con residuos orgánicos ricos en nitrógeno para equilibrar el carbono del pino y se acelere la descomposición.

“Primero retiramos todos los contaminantes como macetas, clavos, cables o pintura. Después trituramos el material y lo mezclamos con residuos orgánicos ricos en nitrógeno. Esto genera lo que llamamos tecnozuelos”, detalló el director.

El proceso puede tardar entre ocho y 16 semanas y alcanza temperaturas de hasta 65 grados centígrados para eliminar patógenos, hasta obtener una “tierra negra” utilizable en viveros, áreas verdes, restauración de suelos erosionados y mantenimiento urbano.

La composta resultante se usa durante todo el año para enriquecer parques, camellones, áreas naturales protegidas y viveros de la ciudad, especialmente en el suelo de conservación, que representa cerca del 60% del territorio capitalino.

No estamos transitando hacia sistemas de multas. Estamos en una fase de concientización, de educación ambiental y de facilidades en los servicios públicos".
César Sánchez Ibarra.

El funcionario reconoció además que por el contexto económico y demográfico de la capital resulta difícil replicar modelos de recolección domiciliaria como los de Canadá.

“Somos 27 millones de personas en la zona metropolitana. Los costos logísticos serían brutales”, afirmó.

En el mediano plazo, adelantó, la Sedema explora nuevas vías para continuar incentivando el reciclaje de árboles de navidad en la ciudad, como ampliar los mercados de trueque, donde los árboles puedan intercambiarse pero por productos agrícolas o promover esquemas de renta de árboles vivos en maceta. Incluso se contempla trabajar en la organización de eventos como el Mulchfest, que se lleva a cabo en Nueva York, donde los residentes llevan sus árboles para ser triturados y que se ha convertido en prácticamente una fiesta y en la que suelen recibir una bolsa de mulch como un "recuerdo del árbol".

“Para que una política pública funcione, la gente tiene que estar convencida de que hacer lo correcto no es más caro que hacerlo incorrecto”, insistió.

