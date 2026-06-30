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Sheinbaum pide a aficionados mexicanos ser respetuosos con Ecuador y recoger su basura en festejos

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en que la selección mexicana vencerá a su rival Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial.
mar 30 junio 2026 10:51 AM
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Festejos Mundial Ángel
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la alegría que genera la Selección Mexicana y que ha reunido a miles alrededor del Ángel de la Independencia. (Foto: Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro)

A unas horas de que México enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la afición mexicana ser respetuosa con el rival y levantar su basura en las concentraciones públicas a las que asistan.

“Hay que ser respetuosos siempre, de todos los demás. Se entiende la alegría, es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van”, dijo en su mañanera de este martes.

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La noche de este 30 de junio, la selección mexicana recibirá a Ecuador en el Estadio Azteca para jugarse su pase a los octavos de final.

Una noche antes del encuentro, aficionados mexicanos acudieron al hotel en el que se alojan los ecuatorianos con la intención de alterar su descanso.

El llamado, que se realizó vía redes sociales, logró reunir a decenas al exterior del Westin Santa Fe donde durmió la selección sudamericana que ganó su pase como uno los mejores terceros lugares de la competencia.

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Al arranque de su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su confianza en que México ganará y adelantó que, a diferencia de los últimos dos partidos, el de esta noche sí lo seguirá en alguno de los espacios adecuados para reunir a los aficionados.

“Al rato nos vamos a hablar con la jefa de gobierno, porque vamos a ir juntas y ya les aviso más tarde en dónde va a estar, porque estamos entre dos alcaldías”, adelantó.

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Sheinbaum preguntó a los asistentes de la conferencia matutina por cuántos goles ganará México y manifestó su optimismo por el triunfo.

"Obviamente va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles", dijo.

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Pide recoger basura

La presidenta reconoció que los triunfos de México han causado euforia entre los mexicanos, sin embargo, les llamó a celebrar con responsabilidad y a recoger su basura.

“Las y los trabajadores de limpia, quienes después tienen que hacer toda esta recolección (de basura), pero es un momento de alegría la verdad y miren ha habido saldo blanco. 800,000 personas en Reforma me decían que, hasta las 5:00 de la mañana en el último partido, todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose entonces que sea con responsabilidad”, agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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