Sheinbaum pide a aficionados mexicanos ser respetuosos con Ecuador y recoger su basura en festejos

La noche de este 30 de junio, la selección mexicana recibirá a Ecuador en el Estadio Azteca para jugarse su pase a los octavos de final.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Una noche antes del encuentro, aficionados mexicanos acudieron al hotel en el que se alojan los ecuatorianos con la intención de alterar su descanso.

El llamado, que se realizó vía redes sociales, logró reunir a decenas al exterior del Westin Santa Fe donde durmió la selección sudamericana que ganó su pase como uno los mejores terceros lugares de la competencia.

Al arranque de su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su confianza en que México ganará y adelantó que, a diferencia de los últimos dos partidos, el de esta noche sí lo seguirá en alguno de los espacios adecuados para reunir a los aficionados.

“Al rato nos vamos a hablar con la jefa de gobierno, porque vamos a ir juntas y ya les aviso más tarde en dónde va a estar, porque estamos entre dos alcaldías”, adelantó.