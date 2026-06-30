Sheinbaum pide a aficionados mexicanos ser respetuosos con Ecuador y recoger su basura en festejos

A unas horas de que México enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la afición mexicana ser respetuosa con el rival y levantar su basura en las concentraciones públicas a las que asistan.
“Hay que ser respetuosos siempre, de todos los demás. Se entiende la alegría, es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van”, dijo en su mañanera de este martes.