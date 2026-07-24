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CDMX

Hoy No Circula 24 de julio: vehículos que descansan en CDMX y Edomex

Evita multas, estas son las restricciones del programa Hoy No Circula para este viernes.
vie 24 julio 2026 06:05 AM
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Hoy No Circula 16 de mayo: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex este sábado
Autos con engomado azul y holograma 1 o 2 no circulan este viernes. (abalcazar/Getty Images)

Si tienes pensado usar tu automóvil este viernes 24 de julio, toma precauciones, ya que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en la Ciudad de México, así como los municipios conurbados del Estado de México.

Para evitar multas, revisa el calendario y recuerda cuáles son los autos que no pueden circular durante este viernes.

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Autos que no circulan este viernes

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden transitar en CDMX y el Estado de México.

- Autos con terminación de placas 9 y 0.

- Autos con engomado azul, holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estas características, evita multas y respeta las restricciones.

Autos que sí circulan este 24 de julio

- Autos con engomado azul y holograma de verificación 0 y 00.

- Autos cuya placas no terminen en 9 y 0.

- Autos eléctricos e híbridos.

- Transporte público, transporte escolar.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la aplicación del Doble Hoy No Circula para este viernes, pues no hay activación de contingencia ambiental.

En caso de que la CAMe active la contingencia ambiental, se pueden aplicar restricciones adicionales.

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Multas por incumplir el programa Hoy No Circula

Las sanciones contempladas por el Reglamento de Tránsito capitalino por no respetar el Hoy No Circula van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para este año, esto equivale entre 2,376 y 3,564 pesos, pero pueden haber montos extra por el arrastre y el tiempo que el vehículo permanece en el corralón.

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¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México:

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- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chicoloapan

- Chimalhuacán

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Tags

Multas automotriz, autos, autos eléctricos

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