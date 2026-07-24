Hoy No Circula 24 de julio: vehículos que descansan en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este viernes

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden transitar en CDMX y el Estado de México.

- Autos con terminación de placas 9 y 0.

- Autos con engomado azul, holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estas características, evita multas y respeta las restricciones.

Autos que sí circulan este 24 de julio

- Autos con engomado azul y holograma de verificación 0 y 00.

- Autos cuya placas no terminen en 9 y 0.

- Autos eléctricos e híbridos.

- Transporte público, transporte escolar.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la aplicación del Doble Hoy No Circula para este viernes, pues no hay activación de contingencia ambiental.

En caso de que la CAMe active la contingencia ambiental, se pueden aplicar restricciones adicionales.