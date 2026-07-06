"Encontramos de todo": el ejército que limpia Reforma en CDMX durante Mundial

"Es bastante pesado porque encontramos de todo: botellas con orines, bolsas de basura, botellas de tequila", contó a Expansión Política.

Este lunes 6 de junio, cuando ella llegó desde Chimalhuacán, Estado de México, para iniciar su turno a las seis de la mañana, aún había montones de basura sobre Paseo de la Reforma que sus compañeros recogían con palas.

Durante el partido México contra Ecuador se recolectaron en la capital alrededor de 40 toneladas de basura, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Por esta labor, los trabajadores de limpia ganan alrededor de 320 pesos por día.

Rosa es parte del dispositivo de limpieza implementado por el Gobierno capitalino durante y después del juego entre México e Inglaterra, con un ejército de 1,000 trabajadores de diversas secretarías en tres turnos, un total de 3,000 personas a cargo de dejar libre la basura Paseo de la Reforma.

José, quien integra una de las brigadas de limpieza del turno nocturno, respiró tranquilo cuando perdió la selección mexicana frente a Inglaterra, pues aunque apoya a los jugadores de su país, eso significaba que no tendría que trabajar dos turnos seguidos como en el partido contra Ecuador.

"Me tocó doblar turno esa vez, nos dieron las seis de la mañana y todavía había borrachos aquí, no terminábamos y tuvimos que seguirle", dijo.