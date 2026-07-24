Hoy No Circula sabatino 25 de julio: autos que no salen a la calle en CDMX y Estado de México el cuarto sábado del mes

Autos que no circulan este sábado 25 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los autos que no pueden salir a las calles este sábado:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas par (2, 4, 6, 8 y 0).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último dígito de la matrícula.

Autos que sí circulan este 11 de julio

Estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado:

- Autos con holograma 0 y 00.

Verifica si tu automóvil circula este sábado 22 de junio de 2024. (LIVINUS/Getty Images)

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 25 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula durante este 25 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado, no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula.