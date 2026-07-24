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CDMX

Hoy No Circula sabatino 25 de julio: autos que no salen a la calle en CDMX y Estado de México el cuarto sábado del mes

Evita multas y malos ratos, estas son las restricciones del Hoy No Circula sabatino para este 25 de julio.
vie 24 julio 2026 06:22 PM
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Hoy No Circula Sabatino
Conoce las restricciones para este sábado 25 de julio. (Arlette Lopez/Getty Images)

El sábado es un día que aprovechan familias, parejas y amigos para salir a divertirse y romper con la rutina, sobre todo en época vacacional. A pesar de ello, más vale tomar precauciones, pues es importante seguir las restricciones indicadas por el programa Hoy No Circula sabatino.

Este programa se mantiene activo de 5:00 a 22:00 horas, y más allá de imponer restricciones vehiculares, tiene la finalidad de reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que no circulan este sábado 25 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los autos que no pueden salir a las calles este sábado:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas par (2, 4, 6, 8 y 0).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último dígito de la matrícula.

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Autos que sí circulan este 11 de julio

Estos son los autos que pueden circular sin ninguna restricción durante este sábado:

- Autos con holograma 0 y 00.

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Verifica si tu automóvil circula este sábado 22 de junio de 2024. (LIVINUS/Getty Images)

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 25 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula durante este 25 de julio, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado, no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula sabatino?

Recuerda que esta medida se mantiene activa en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que significa que aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la aplicación de este programa puede convertirse en un fuerte golpe para el bolsillo de las personas.

Estas son las multas equivalentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
- Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se organiza de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.

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Antes de salir

Se recomienda revisar el programa y la terminación de placas, ya que esto puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una multa inesperado.

Además, cumplir con esta medida puede contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Tags

Multas automotriz, autos, autos eléctricos automóviles, movilidad

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