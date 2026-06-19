Festejo por triunfo de México deja 40 toneladas basura en Reforma y Zócalo

La celebración por el triunfo de la selección mexicana frente a Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 dejó una importante cantidad de basura en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el Zócalo, dos de los principales puntos de reunión de los aficionados capitalinos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la capital informó que se retiraron alrededor de 40 toneladas de residuos entre la zona de Reforma y el primer cuadro de la capital.

Miles de personas acudieron la noche del jueves a Paseo de la Reforma para festejar la victoria del tricolor. Entre cánticos, banderas, música y caravanas, los seguidores permanecieron durante varias horas en la zona, provocando una intensa movilización de autoridades y servicios públicos.

En el Zócalo se llevó a cabo el Fan Fest, al que acudieron más de 200,000 personas, de acuerdo con estimaciones oficiales.