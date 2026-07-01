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CDMX

Mueren 3 personas en la CDMX durante los festejos del triunfo de la selección mexicana vs. Ecuador

La Secretaría de Salud capitalina informó que los tres decesos fueron a causa de asfixia. En distintos puntos, acudieron más de un millón de personas.
mié 01 julio 2026 08:05 AM
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La Secretaría de Salud de la CDMX informó sobre los tres decesos durante los festejos en las avenidas y calles principales del primer cuadro de la ciudad. (Foto: @SSaludCdMx )

El Centro de Mando de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que tres personas, dos mujeres y un hombre, murieron a causa de asfixia durante los festejos en distintas avenidas y calles principales del primer cuadro de la ciudad tras el triunfo de la selección de México vs. Ecuador 2-0, lo que la lleva a la siguiente fase de octavos de final del Mundial de Futbol.

Leer más: Sheinbaum lamenta muerte de tres personas durante festejos en CDMX por triunfo de México

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El primer reporte lo hizo la Sedesa a través de su cuenta en 𝕏 a las 00:42 horas, cuando la dependencia capitalina informó que en las calles de Hamburgo y Lancaster fueron localizadas dos personas inconscientes, por lo que células de atención conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos acudieron al sitio para brindar atención.

Detalló que, tras realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambas personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada, sin embargo, momentos más tarde se informó sobre el deceso de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, que fueron identificados por sus familiares.

Momentos después, la Sedesa compartió un tercer comunicado en el que informó que una mujer de 48 años fue localizada inconsciente en la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió maniobras de reanimación por parte de paramédicos antes de ser trasladada a un hospital; sin embargo, "tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia".

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, lamentó los tres decesos al mismo tiempo que informó que se está en comunicación con los familiares para ofrecer apoyo.

"Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", expresó a través de su cuenta de 𝕏.

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¿Cuántos asistieron a celebrar?

El gobierno de la CDMX informó que un millón de personas asistieron al Zócalo, el Estadio Ciudad de México y los distintos puntos de transmisión y festejo instalados por el gobierno.

Debido a la conglomeración en avenida reforma y en puntos como el Ángel de la Independencia y el Caballito, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, solicitó a la población que acudiera al estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde el grupo Cañaveral ofreció un concierto. “Ya no vayamos al Ángel, ni al Caballito, ni a Reforma, ya está saturado”.

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Miles salen a las calles de CDMX para celebrar el triunfo de México sobre Ecuador

¿Qué es la asfixia?

La asfixia es una condición médica caracterizada por falta de oxígeno (hipoxia) o un exceso de dióxido de carbono (hipercapnia) en el organismo que puede poner en riesgo la vida si no se actúa rápidamente.

Puede producirse por múltiples causas, como obstrucción de las vías respiratorias, lesiones en el sistema respiratorio, exposición a gases tóxicos, ahogamiento, entre otras, por lo que se deben reconocer los síntomas a tiempo y actuar con rapidez para evitar complicaciones graves o incluso la muerte.

Causas de la asfixia

  • Obstrucción de las vías respiratorias: por cuerpos extraños (alimentos, objetos), inflamación, tumores o secreciones.
  • Compresión externa del cuello: estrangulamientos, traumatismos o accidentes laborales.
  • Ahogamiento: inmersión en agua o líquidos que impide la respiración.
  • Inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono, humo, gases industriales o de combustión.
  • Parálisis respiratoria: secundaria a enfermedades neuromusculares o afectación del centro respiratorio en el sistema nervioso central.
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Con información de la Clínica Universidad de Navarra

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Ciudad de México Selección Mexicana

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