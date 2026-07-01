El primer reporte lo hizo la Sedesa a través de su cuenta en 𝕏 a las 00:42 horas, cuando la dependencia capitalina informó que en las calles de Hamburgo y Lancaster fueron localizadas dos personas inconscientes, por lo que células de atención conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos acudieron al sitio para brindar atención.

Detalló que, tras realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambas personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada, sin embargo, momentos más tarde se informó sobre el deceso de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, que fueron identificados por sus familiares.

Momentos después, la Sedesa compartió un tercer comunicado en el que informó que una mujer de 48 años fue localizada inconsciente en la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió maniobras de reanimación por parte de paramédicos antes de ser trasladada a un hospital; sin embargo, "tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia".

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, lamentó los tres decesos al mismo tiempo que informó que se está en comunicación con los familiares para ofrecer apoyo.

"Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", expresó a través de su cuenta de 𝕏.