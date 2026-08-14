De acuerdo con los reportes iniciales, el tren se salió de las vías aproximadamente un metro. Al momento del incidente, la unidad se encontraba en la zona de mantenimiento, interconexión y pruebas, fuera de la zona donde opera el servicio regular del Metro.

El tren estaba vacío cuando ocurrió el percance, por lo que no se reportan personas usuarios o personal del Metro lesionadas. Además, hasta el momento, el servicio no se ha visto afectado, debido a que el incidente ocurrió en una zona destinada a maniobras y pruebas, y no en las vías de operación regular.

Personal del Metro acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias y reincorporar el tren a las vías.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 AGOSTO2026.- En la zona de maniobras de los talleres Ticomán, un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía durante maniobras internas. No se reportan personas lesionadas ni afectaciones al servicio de la Línea 3, que opera con normalidad. Personal técnico de instalaciones fijas y material rodante trabaja en la reincorporación del vagón a su posición en la vía. FOTO: STC/CUARTOSCURO.COM (STC/Cuartoscuro)

¿Qué dijo el Metro?

El director del Metro, Adrián Rubalcaba informó a través de su cuenta en 𝕏 que el tren salió de su posición, posiblemente por una falla geológica.

“Esta mañana, durante maniobras internas en los talleres Ticomán, un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía, derivado de una probable falla en un aparato de cambio de vía, posiblemente asociada a la afectación geológica de la zona”.

El funcionario informó que personal técnico de instalaciones fijas y material rodante continúa trabajando en la reincorporación del vagón a su posición, mientras el área de Incidentes Relevantes realiza el análisis correspondiente para determinar las causas.