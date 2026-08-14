Un quinto vagón de un tren de la Línea 3 del Metro se descarriló mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizaba maniobras internas en la zona de talleres ubicada en Ticomán, al norte de la Ciudad de México, por lo que personal del organismo del transporte público ya se encuentra en el lugar para realizar las maniobras correspondientes.
¿Qué pasó en Línea 3 del Metro? Tren se descarrila en zona de Ticomán durante maniobras
De acuerdo con los reportes iniciales, el tren se salió de las vías aproximadamente un metro. Al momento del incidente, la unidad se encontraba en la zona de mantenimiento, interconexión y pruebas, fuera de la zona donde opera el servicio regular del Metro.
El tren estaba vacío cuando ocurrió el percance, por lo que no se reportan personas usuarios o personal del Metro lesionadas. Además, hasta el momento, el servicio no se ha visto afectado, debido a que el incidente ocurrió en una zona destinada a maniobras y pruebas, y no en las vías de operación regular.
Personal del Metro acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias y reincorporar el tren a las vías.
¿Qué dijo el Metro?
El director del Metro, Adrián Rubalcaba informó a través de su cuenta en 𝕏 que el tren salió de su posición, posiblemente por una falla geológica.
“Esta mañana, durante maniobras internas en los talleres Ticomán, un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía, derivado de una probable falla en un aparato de cambio de vía, posiblemente asociada a la afectación geológica de la zona”.
El funcionario informó que personal técnico de instalaciones fijas y material rodante continúa trabajando en la reincorporación del vagón a su posición, mientras el área de Incidentes Relevantes realiza el análisis correspondiente para determinar las causas.
El STC informó en una tarjeta informativa que concluyeron las labores técnicas para la reincorporación a su posición en la vía de uno de los nueve vagones de un tren que, durante maniobras internas y sin pasajeros, salió de su posición en la zona de talleres Ticomán.
“Los trabajos fueron realizados por personal técnico especializado del Metro, con apoyo de las áreas de instalaciones fijas y material rodante. No se reportaron personas lesionadas y el incidente no generó afectaciones al servicio de la Línea 3, que opera con normalidad”.
“De acuerdo con los primeros reportes y como parte de la revisión técnica que se lleva a cabo, se identificó una probable afectación asociada a las condiciones del terreno en la zona, derivada de una falla geológica y del reblandecimiento del suelo durante la actual temporada de lluvias”, subrayó.
En la zona se realizan trabajos de renivelación geométrica de la vía y compactación del balasto, además de las acciones técnicas que determine el área especializada una vez concluido el análisis correspondiente, además de que personal del Metro mantendrá la supervisión de las condiciones de la infraestructura en la zona y dará seguimiento a los trabajos necesarios, de acuerdo a lo que se informó.
Próxima rehabilitación de la L3 del Metro
La zona de Ticomán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, forma parte de la infraestructura del Metro relacionada con la Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, y la cual, de acuerdo a lo que informó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, se rehabilitará a partir de diciembre de 2026 .
La Línea Verde del Metro cuenta con 21 estaciones, siete de las cuales son de correspondencia, y 12 de paso.
De acuerdo con datos de operación del STC, el Metro transportó a 1,241 millones 582,324 usuarios en 2025.